Policie navrhla obžalovat maséra „Maso“. Údajně zneužil 21 klientek

Pražští policisté navrhli obžalovat muže kvůli znásilnění a sexuálnímu napadení 21 klientek při poskytování fyzioterapeutických služeb v Praze, uvedla ČT na základě vyjádření policie. Obviněnému jedenapadesátiletému muži s přezdívkou „Maso“, který poskytoval své služby v Praze a Brně, hrozí až deset let vězení.

Pražští kriminalisté muže, který poskytoval masérské a fyzioterapeutické služby, obvinili loni v listopadu, kdy měli evidovaných jedenáct obětí. Kvůli podezření, že by nemuselo jít o konečný počet obětí, se obrátili na veřejnost s výzvou, aby se případní další poškození přihlásili. V reakci na výzvu kontaktovala policii řada bývalých masérových klientek a celkový počet poškozených vzrostl na jednadvacet.

„Nejzlatější ruce v ČR“

Policie původně o muži mluvila jako o fyzioterapeutovi. Proti tomu se ale ohradila Unie fyzioterapeutů, podle které byl obviněný muž pouze masérem a za fyzioterapeuta se pouze sám označoval. Neměl totiž potřebné oprávnění a nebyl veden v Národním registru zdravotnických pracovníků.

Jedenapadesátiletý muž sám sebe označoval za „nejzlatější ruce v ČR“ a uváděl, že má více než dvacetiletou praxi v oboru. Mezi jeho klienty patřila také řada známých osobností a sportovců. Masér si s nimi pořizoval fotografie a snažil se tak zvýšit důvěryhodnost svých služeb.

Jednotlivé sexuálně motivované útoky se podle kriminalistů staly od února 2023 do června 2024 v prostoru jeho provozovny v Karmelitské ulici v Praze 1. Za zločin znásilnění hrozí muži až deset let za mřížemi. Při způsobení těžké újmy na zdraví se horní hranice sazby zvyšuje na dvanáct let.