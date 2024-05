Policie navrhla obžalovat čtrnáct lidí za převedení dvou tisícovek migrantů

Kriminalisté navrhli obžalovat čtrnáct lidí, které viní z organizování nelegální migrace z Turecka do Česka nebo do dalších zemí Evropské unie. Všichni obvinění zůstávají ve vazbě, za umožnění nedovoleného překročení státní hranice nejméně dvěma tisícovkám migrantů hrozí každému z členů organizované zločinecké skupiny až šestnáct let vězení. O posunu v kauze informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.