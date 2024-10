Lidovci na sjezdu zvolili místopředsedy

Řadovými místopředsedy KDU-ČSL v sobotu delegáti na sjezdu v Olomouci zvolili starostku Kravař na Opavsku Moniku Brzeskovou, ministerské náměstky Václava Pláteníka a Eduarda Hulicia a poslance Jiřího Horáka. Všichni byli zvoleni v prvním kole volby a všichni jsou ve vedení strany nováčky. Nominace mělo 19 kandidátů, devět jich návrh přijalo. O čtyři místa řadových místopředsedů se ve finále ucházelo osm lidí, jelikož dosavadní první místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se nakonec rozhodl do volby nejít.

V pátek tři stovky delegátů zvolily předsedou ministra zemědělství Marka Výborného, který se do čela strany vrací téměř po pěti letech. Funkci neobhájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dostatek hlasů nezískal později ve volbě prvního místopředsedy ani Hladík.

Ve druhé volbě delegáti zvolili statutárním zástupcem Výborného expředsedu Pavla Bělobrádka. Bělobrádek, který převzal KDU-ČSL po volebním propadu v roce 2010 a o několik let později ji dostal znovu do sněmovny, získal v pátek nejsilnější mandát. Hlas mu odevzdalo 197 delegátů, ke zvolení mu stačilo 144 hlasů.

Bělobrádka i Hladíka Výborný jmenoval mezi kolegy, které by si přál do nejužšího týmu.