Podle Šlachty by měl kvůli zásahu na filozofické fakultě skončit policejní prezident. Rakušan čeká na závěry GIBS

Míní, že by kvůli tomu měl rezignovat policejní prezident Martin Vondrášek, případně by ho měl ministr vnitra odvolat a následně sám „předat klíče na ministerstvu vnitra“. Poukázal, že Vondrášek byl jako náměstek policejního prezidenta u předchozích případů aktivního střelce v Uherském Brodě i Ostravě, přičemž již od teroristických útoků Anderse Breivika v Norsku se policie začala připravovat na to, že by se něco takového mohlo stát i v Česku.

„Mluvíte o tom, že teď něco začneme dělat? Podívejte se, jakým způsobem to skončilo. Skončilo to čtrnácti mrtvými na filozofické fakultě,“ prohlásil Šlachta.

Martin Pecina, který byl ministrem vnitra ve vládách Jana Fischera, v níž reprezentoval ČSSD, a Jiřího Rusnoka, v níž byl jako člen SPOZ, a nyní je bezpečnostním expertem SPD, se zmínil i o konkrétním velkém nedostatku, z nějž viní přímo ministerstvo vnitra.