Podezření na potíže po závadné kojenecké výživě se objevila u čtyř dětí


Podezření na zdravotní potíže po závadné kojenecké výživě, jejíž šarže výrobci stahovali z trhu, hygienici v Česku prošetřují u čtyř dětí. Dva případy jsou z Prahy, po jednom z Ostravy a Liberecka, uvedla Hygienická služba ČR.

Podle informací ministerstva zdravotnictví z konce ledna byly do ČR dodány desítky tisíc balení výrobků Nestlé, Danone a Lactalis Nutrition Santé, které prodává jen síť Dr. Max, jež mohly obsahovat toxin nebezpečný pro zdraví dětí.

Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ
„V Praze byly už dříve evidovány dva případy zdravotních obtíží u dětí po konzumaci šarží kojenecké výživy, které byly stahovány z trhu. Ve chvíli, kdy podněty dorazily na Hygienickou stanici hlavního města Prahy, byly obě děti již bez zdravotních potíží, po doporučení pediatrů přešly na jinou výživu,“ uvedli hygienici.

V Ostravě měl po požití jednoho ze stahovaných výrobků Bebilon kojenec zažívací potíže, k lékaři s ním ale podle hygieniků rodiče nešli. S další šarží značky Nutrilon může podle nich souviset případ z Liberecka. „Miminku ale ošetřující lékař neodebral biologický materiál, takže přímou souvislost není možné potvrdit,“ dodali.

Hygiena situaci monitoruje

Různí výrobci začali informovat o stahování šarží od poloviny loňského prosince. Na konci ledna před nimi varovalo i ministerstvo. Podle něj žádné další hygienické stanice podněty o zdravotních potížích kojenců nezaznamenaly. „Situaci průběžně monitorujeme tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví dětí,“ sdělila hygienická služba.

O zdravotních potížích dvou dětí z Prahy ve čtvrtek informoval server Seznam Zprávy. Podle něj ve Francii vyšetřují, zda nemůže mít kojenecká výživa souvislost se dvěma úmrtími dětí. Více než dvacet rodin tam podalo žalobu na stát a výrobce, ve Velké Británii je podezření na otravu 36.

  • Stahované z trhu jsou šarže výživy od Nestlé Beba Comfort 1 číslo 52850346AF, 51530346AE a 52620346AB, Beba Expertpro Sensitive 51560742F2, 52880742F2 a 52610742F2, Beba Supremepro 1 číslo 51460742F2 a 51720742F2, Beba Comfort 1 šarže 53020742B1 a 53160742A1, Beba Expertpro HA 2 šarže 53300742A1 a Beba Supremepro 2.
  • U značky Alfamino se stahují šarže 51130017Y1 a 51670017Y3, Alfamino Junior 51620017Y4 a 52760017Y2. Značka Lactalis Nutrition Santé stahuje Bebelo Milk 1, 2 a Complex Formula šarží 25020112, 25020080, 25020021, Danone šarži 2026.10.08 výrobku Nutrilon a šarže 5018004805 a 5018160999 výrobku Aptamil PROfutura Duo Pre, šarže 5018160999, 5018215144, 5018273917 a 5018383146 výrobku Aptamil Pronutra Pre a šarži 5018763752 Aptamil Pronutra 1.

Výrobci používají jako jednu ze složek kojeneckého mléka olej od stejného dodavatele. Obsahoval toxin produkovaný bakterií Bacillus cereus, který způsobuje otravy. „Ta se projevuje nevolností a zvracením a malé děti při nich pociťují nepříjemné křeče v bříšku,“ uvedl koncem ledna ředitel odboru veřejného zdraví MZd Matyáš Fošum. Příznaky se podle něj objeví jednu až pět hodin po konzumaci výživy.

Doplnil, že suroviny se testují pouze na přítomnost bakterie, která toxin může produkovat, a ta se v něm nevyskytovala. „Podle informací, které v současné době máme, tak výrobci nepochybili,“ dodal Fošum. Seznam šarží, které mohou toxin obsahovat, zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na webu.

Kojenci krmení z lahve mohou polykat miliony mikroplastů denně
Ilustrační foto

