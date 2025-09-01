Rekordní rychlosti na české železnici v běžném provozu – dvou set kilometrů za hodinu – dosáhlo pendolino při nedělní cestě z Prahy do Českých Budějovic, i při pondělní opačným směrem. Při té však cestující zažili také nouzové zastavení vlaku. Povel vydali dispečeři na dálku. „To nebylo z naší viny,“ řekl k tomu strojvůdce. Ať už se na trati stalo cokoliv, zafungoval evropský zabezpečovací systém ETCS. Příčinu železničáři zatím nesdělili. Další úsek pro stejnou rychlost právě vzniká mezi Brnem a Přerovem.
Pendolino dosáhlo rekordní rychlosti. Při jízdě bylo rovněž nouzově zastaveno
3 minuty