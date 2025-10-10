Miroslav Pelta, odsouzený v kauze sportovních dotací, by měl podle svého advokáta Bronislava Šeráka nastoupit v pátek do pankrácké věznice. Advokát to uvedl na dotaz České televize. Pelta stejně jako spoluobviněná Simona Kratochvílová zažádal o odklad vykonavatelnosti rozsudku, dokud Nejvyšší soud nerozhodne o jeho dovolání. Kdy Nejvyšší soud rozhodne o Peltově žádosti, není jasné.
Pelta by měl v pátek nastoupit do vězení, řekl jeho advokát
„Nejvyšší soud obdržel naše dovolání,“ potvrdil ČT Šerák. Doplnil, že Pelta by měl nastoupit v pátek do pankrácké věznice.
Mluvčí soudu potvrdil, že Nejvyšší soud obdržel dovolání spojené s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí, na jehož základě si má Pelta odpykat 5,5 roku ve vězení. Agentuře ČTK to potvrdil vedoucí oddělení styku s veřejností NS Václav Vlček. Podnět zatím není přidělený konkrétnímu senátu, je tedy nepravděpodobné, že by jakékoliv rozhodnutí padlo dřív než po víkendu.
Ve čtvrtek NS přerušil výkon trestu Simoně Kratochvílové odsouzené společně s Peltou. Do vězení nastoupila v pondělí, nyní je znovu na svobodě. Pelta měl do pátku nástup odložený ze zdravotních důvodů.
Situaci změnilo dovolání Stříže
Zásah NS v případě Kratochvílové byl reakcí na složitou procesní situaci. Soud totiž zatím nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířila Kratochvílová do vězení. Pokud by soud dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, včetně rozsudku, který je podkladem pro výkon trestu.
„NS považuje za nezbytné, aby nedocházelo k výkonu trestu za situace, kdy teprve budou posuzovány pro meritorní rozhodnutí ve věci zásadní právní a procesní námitky uplatněné v dovolání nejvyššího státního zástupce," uvedla ve čtvrtek mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Návrh na přerušení výkonu trestu podal předseda senátu Městského soudu v Praze. Kratochvílová sama také podala dovolání proti odsuzujícímu verdiktu.
V případě Pelty je procesní situace obdobná, avšak Vlček nechtěl žádným způsobem předjímat budoucí rozhodování NS.
Pelta s Kratochvílovou podle verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení peněz ministerstva školství osmnácti konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval.
Bývalá náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže sociálnědemokratické ministryně školství Kateřiny Valachové na ministerstvu pracovala od roku 2015. Předtím působila v řadě řídicích funkcí mimo jiné na úřadu vlády a ministerstvu vnitra. Pracovala i v Komoře daňových poradců a v soukromé sféře.
Další jména v kauze
Obžaloba původně mířila nejen na Peltu s Kratochvílovou, ale kvůli údajnému rozsáhlejšímu zmanipulování dotací také na předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu, ČUS a Fotbalovou asociaci ČR.
V této části případu soudy všechny obžalované včetně Pelty s Kratochvílovou osvobodily s tím, že popsané skutky se sice staly, nejsou ale trestnými činy. Právě proti tomuto zprošťujícímu rozhodnutí míří dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Stříže, které však dostal NS na stůl teprve v těchto dnech.