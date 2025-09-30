Ocenění za nejlepší záchranářské činy loňského roku, Zlaté záchranářské kříže, v úterý převzali vyznamenaní zachránci z rukou prezidenta Petra Pavla při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Ocenění se netýkalo jen profesionálů, ale i laiků. Čestné uznání získal například loni šestnáctiletý student Jan Baloun, který v loňském lednu v centru Ostravy zachránil dvanáctiletého chlapce napadeného skupinou agresorů. Soutěž vyhlásil časopis Rescue report, který obdržel 74 nominací.
Pavel na Hradě předal ocenění za nejlepší záchranářské činy
Prezident Pavel řekl, že si jen stěží dovede představit šlechetnější činnost než nasadit svoje zdraví nebo život při záchraně života. „Jsem rád, že se příběhy, které tady dnes uslyšíme, připomínají. Protože by bylo skvělé, abychom všichni považovali za svůj – řekněme – morální imperativ pomoci někomu v nouzi bez ohledu na to, jestli nám to přinese, nebo nepřinese osobní potíže,“ zdůraznil. Spolu s ním předávali ocenění například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nebo ředitel České televize Hynek Chudárek.
Prezident předal sedm zlatých záchranářských křížů, tři čestná uznání a dvě zvláštní ceny. Za záchranu dvou dětí z vody v Českém Meziříčí na Rychnovsku obdržel Zlatý záchranářský kříž v kategorii laiků Jiří Hanuš. Událost se odehrála loni v prosinci. Podle tehdejších informací hodila matka své dvě děti do vody z mostu v centru města a poté za nimi skočila. Děti do řeky spadly z více než čtyřmetrové výšky.
Čestné uznání obdržel i ředitel základní školy Ivan Rybár, který loni v září šel jednat s útočnicí z řad žákyň, která nožem napadla dva jiné žáky. Podařilo se mu ji přesvědčit, aby nůž odhodila.
Zlatý záchranářský kříž pro děti a mládež do osmnácti let získal dvanáctiletý Jan Veverka. Loni v srpnu u Hluboké nad Vltavou uviděl, jak se zřejmě nedostatečně zajištěný kočárek s kojencem rozjel ze svahu dolů. Kočárek spadl do řeky, kde začal nabírat vodu a potápět se. Veverka za ním skočil, podařilo se mu dítě z kočárku vyprostit a zamířil s ním ke břehu.
Zlatý záchranářský kříž v kategorii profesionálů jednotlivců si odnesl poručík Radovan Boško, který při loňských zářijových povodních s pomocí dobrovolných hasičů zachránil několik lidí ze zaplavených domů. Společně s místními dobrovolnými hasiči se podařilo v jeho obci evakuovat 22 lidí. Podařilo se mu kromě jiného zachránit i seniora, který odmítal opustit zbytky svého domu.
Ocenění v kategorii týmů
V kategorii týmů Zlatý záchranářský kříž získali pardubičtí profesionální hasiči, tamní policisté a záchranná služba za zásah při srážce mezinárodního rychlíku s nákladním vlakem v Pardubicích. Zahynuli při ní čtyři lidé a šlo o jednu z nejtragičtějších nehod na železnici.
Čestné uznání obdržel z prezidentových rukou tým zasahujících policistů Pyrotechnické služby za likvidaci nebezpečné pumy z druhé světové války v areálu litvínovské rafinerie. Britskou pumu našli dělníci při výkopových pracích 21. srpna. S pumou se nesmělo několik dnů kvůli nebezpečí samovolného výbuchu hýbat.
Pro pyrotechniky byl zásah specifickou událostí, podobnou pumu na území Česka v minulosti nelikvidovali. Obsahovala chemický časový zapalovač, který mohl vybuchnout až šestý den po dopadu při bombardování nebo po manipulaci. Pyrotechnici ji pak zlikvidovali řízeným výbuchem.
Nejkurióznější záchranářský čin provedli hasiči ze Šumperska
Kříž za nejkurióznější záchranářský čin získali hasiči ze Šumperka, kteří vyprostili skupinu dělníků z tubusu tlakového přivaděče přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. S dělníky se převrhl montážní vozík během natěračských prací.
Za humanitární čin mimo území Česka získal ocenění Útvar rychlého nasazení Policie České republiky. „Konkrétní operace z bezpečnostních důvodů zpravidla nelze zveřejňovat,“ píší pořadatelé. Policisté však podle nich čelili útokům například v Afghánistánu nebo Iráku.
Kříž za výjimečný přínos pro záchranářství obdržel generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Cenu generálního ředitele HZS získal hasič Martin Provazník, který zabránil srážce vlaku s kamionem uvázlým na železničním přejezdu. Cenu policejního prezidenta získali policisté Martin Šefr a Ladislav Kotrba za zásah v hořícím panelovém domě.