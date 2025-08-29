„Letošní rok byl výjimečný v tom, že jsme se zúčastnili mnohanásobně více misí než v předchozích letech,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Čeští hasiči totiž letos pomáhali například v Řecku, Bulharsku, Albánii, Černé Hoře či Španělsku. Podle šéfa hasičů je nárůst počtu zahraničních misí dán aktivním zapojením se do řady programů a projektů. Vlček zároveň míní, že i díky hasičům má Česko v zahraničí dobré jméno. „Cení se naše profesionalita, to, jak rychle jsme schopni zareagovat a jak profesionálně jsme schopni pomoci,“ sdělil. V tuzemsku podle Vlčka hasiče trápí rostoucí počet požárů na skládkách odpadů. Do konce července k nim letos měli už 328 výjezdů.
Česko má i díky hasičům velmi dobré jméno v zahraničí, míní jejich šéf Vlček
29 minut