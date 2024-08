ŽIVĚ: Speciální vysílání k odpalu letecké pumy

Škody na majetku společnosti způsobené řízenou likvidací nelze podle policie vyloučit. V blízkosti pumy jsou zásobníky s chemikáliemi. „Zvažovali jsme spolu s hasičským záchranným sborem podniku jejich odčerpání, ale to by nebylo možné běžnými způsoby a bylo by to tak časově náročné, že bychom museli vlastní odpal minimálně o týden odložit,“ uvedl ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR Karel Čadil. „Takže jsme se rozhodli pro opatření, abychom maximálně omezili tlakový a střepinový účinek směrem k těmto zásobníkům a nemohlo dojít k jejich proražení,“ uvedl.

Areál chemických výrob Chempark Záluží je největším v Česku a patří společnosti Orlen Unipetrol. Sídlí v něm několik desítek významných chemických i servisních firem, denně se v něm pohybuje kolem 6500 zaměstnanců ze 180 firem.

Britskou leteckou pumu z druhé světové války našli dělníci při výkopových pracích minulý týden. Do úterních 13 hodin se nesmělo kvůli nebezpečí samovolného výbuchu s nalezenou municí hýbat. Společnost Orlen Unipetrol po nálezu pumy minulou středu zastavila výrobu v sousední rafinerii. Kvůli tomu přišla o suroviny petrochemická část závodu, proto firma před týdnem zahájila také útlum etylenové jednotky.