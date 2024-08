Nebezpečí, že puma u Litvínova sama exploduje, pominulo

Hasiči přivážejí do areálu chemičky vaky s pískem

Nebezpečí samovolného výbuchu letecké pumy v areálu chemičky u Litvínova ve 13:00 pominulo. Pyrotechnici a hasiči pokračují v přípravách na řízený odstřel. S ohledem na náročnost příprav tak, aby škody byly co nejmenší, s ním policie počítá ve čtvrtek nebo v pátek. Zcela se vyhnout škodám na majetku nelze, uvedla už v pondělí policie. Pyrotechnici určili, že puma může samovolně bouchnout do 144 hodin od doby, kdy ji bagr vytáhl.

Hasiči naváží do areálu v Záluží pytle s pískem, obloží se jimi místo nálezu do výše pěti metrů. Přímo k pumě naloží asi 400 vaků, val by měl mít tloušťku mezi pěti a šesti metry. O něco dál pyrotechnici vystaví další barikádu. Písečnými vaky a také takzvanými bombdeky – rozřezanými pneumatikami zavěšenými na ocelových lanech – ochrání objekt, ve kterém byla puma nalezena.

Objekt je sice určen k demolici, podle mluvčí policie Ireny Pilařové je ale nutné zajistit, aby tlaková vlna neprošla objektem na druhou stranu. Pytli s pískem také pyrotechnici zajistí zásobníky s kyselinami a dalšími nebezpečnými látkami, které jsou součástí chemičky.