Odpal pumy u Litvínova se zřejmě neobejde beze škod

Při řízeném odpalu letecké pumy v chemickém areálu v Záluží u Litvínova se zřejmě nepodaří vyhnout škodám na majetku, uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová. Dvacet metrů od munice se totiž nacházejí nadzemní produktovody. S municí se nesmí kvůli speciálnímu časovači hýbat do úterních 13:00. Pokud nenastane samovolný výbuch, mohli by pyrotechnici k řízenému odpalu podle Pilařové přistoupit ve čtvrtek nebo v pátek.

„I přesto, že se snažíme utlumit veškeré účinky výbuchu této velké letecké pumy a podstupujeme velká rizika tím, že se pyrotechnici budou pohybovat v její těsné blízkosti, nevyhneme se zřejmě materiálním škodám. Například již ve vzdálenosti dvacet metrů od pumy se nacházejí nadzemní produktovody (trubkové vedení chemičky, pozn. red.),“ uvedla Pilařová na policejním webu.

Práce na likvidaci pumy začnou podle mluvčí hned v úterý po uplynutí doby, kdy by munice mohla samovolně explodovat. V dalších dnech začnou hned ráno. „Z důvodu bezpečnosti je nutné, aby u pumy pracoval co nejmenší počet pyrotechniků, a to dva až tři. Kvůli vysokému ohrožení budou také sami obsluhovat hasičskou techniku,“ popsala mluvčí. Aby se likvidace nemusela přerušovat, bude se podle ní na místě střídat celá pyrotechnická komise, tedy deset nejzkušenějších pyrotechniků.