Státní zástupkyně obžalovala člena představenstva firmy Imoba Františka Šlingra z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo. Vyplývá to z odpovědi Tomáše Svobody z dozorového Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 pro Českou televizi. Obviněnému hrozí až tři roky vězení.
Padla obžaloba z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo
Z křivé výpovědi byla původně obviněná i finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Server Seznam Zprávy již dříve uvedl, že její stíhání bylo zrušeno a policie případ odložila.
„Státní zástupkyně ve věci dne 29. 9. 2025 podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 obžalobu na jednu osobu pro přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku,“ uvedl pro ČT Svoboda.
Výpovědi obou svědků řešila policie kvůli podnětu předsedy trestního senátu městského soudu Jana Šotta. Šlingr ve výpovědi při prvním projednávání případu před Městským soudem v Praze podle dřívějších informací tvrdil, že majitel Agrofertu Andrej Babiš (ANO) do vedení Čapího hnízda nezasahoval a při jednání s marketingovými specialisty byl jen prostředníkem. Podle soudce s nimi ale Babiš komunikoval a oni ho vnímali jako faktického šéfa.
V kauze Čapí hnízdo jde o padesátimilionovou dotaci na komplex ve středočeských Olbramovicích. Obžalobě čelí předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší spolupracovnice a nyní europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Prvoinstanční pražský městský soud oba už dvakrát zprostil obžaloby. Verdikt ale pokaždé zrušil odvolací Vrchní soud v Praze, naposledy letos v červnu. Případem se tak nyní bude znovu zabývat Městský soud v Praze.
Státní zástupce tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.