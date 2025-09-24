Pracovníci v laboratořích Státního ústavu pro kontrolu léčiv loni prověřovali téměř čtyři desítky nelegálních léků. Přímo padělků pak úřady napříč Evropou zachytily téměř šedesát. Většinu se ale podle expertů nepodaří odhalit. Nejčastěji se na černém trhu prodávají drahá léčiva a ta na lékařský předpis.
Padělané léky se nejčastěji prodávají na internetu
V Česku se nelegálně prodávají nejčastěji anabolické steroidy, přípravky na hubnutí nebo třeba tablety a gely na poruchy erekce. Na žádost policie či celníků je analyzují pracovníci lékového ústavu.
Problémem u nelegálních léčiv je mimo jiné to, že mnohdy obsahují další látky, které výrobci zatajují, což může představovat zdravotní riziko. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně bylo například zjištěno, že čaje na hubnutí obsahují účinnou látku sibutramin, která byla v Evropské unii zakázána.
Dříve se nelegální léky či padělky objevovaly hlavně na tržnicích, v současné době podle policie dominuje prodej na internetu. Do Česka se tyto přípravky nejčastěji dostávají z Asie.
„Je třeba kupovat léky pouze v lékárnách, ať už on-line vyzkoušených, prověřených nebo v kamenných a samozřejmě nepodléhat akčním nabídkám nebo nízké ceně, která může být velmi často vodítkem právě k tomu, abychom tento lék nekupovali,“ varoval mluvčí policejního prezidia David Schön. U léků na předpis je vždy jistotou kamenná lékárna, na internetu se zatím prodávat nesmí.