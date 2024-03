Opozici u korespondenční volby vadí možná neústavnost. Zpochybňování systému nesvědčí nikomu, zní z koalice

Sněmovní zahraniční výbor doporučil schválit koaliční návrh korespondenční volby beze změn. Podle poslankyně Evy Decroix (ODS) to souvisí s tím, že neobdržel žádný pozměňovací návrh. Opoziční poslanci Aleš Juchelka (ANO) a Vladimíra Lesenská (SPD) mají za to, že hlasování poštou ohrozí demokratické principy voleb a že návrh zákona koaličních poslanců není dost kvalitní. Místopředseda STAN Jan Lacina v Událostech, komentářích podotkl, že princip všeobecnosti voleb trpí pod stávající zákonnou úpravou.

„Asi nepředpokládáme, že bude nalezena taková shoda, že by opozice (návrh) uvítala,“ dodala Decroix s tím, že je důležité hlavně to, aby ve veřejném prostoru nedocházelo ke zpochybňování volebního systému. „Nesvědčí to vůbec nikomu, ani opozici, ani koalici.“ Velká část debaty probíhá jen z politických důvodů a celkově je věci věnována ne úplně odpovídající pozornost, řekla.

„My například budeme řešit účinnost od roku 1. ledna 2026, taktéž jsme chtěli vládní koalici navrhnout u korespondenční volby nějaký pilotní projekt,“ nastínil. Zmínil také možnost vypracovat analýzu, kde se Češi, kteří to mají na ambasády v zahraničí daleko, vyskytují. „Pojďme jim na ty dva dny umístit volební místnost v blízkosti jejich bydliště,“ navrhuje s tvrzením, že takové opatření by bylo levnější než hlasování poštou.

„To, co je napsáno v Ústavě, že volby mají být všeobecné, rovné a tajné – dnes jedna ta role určitě není splněna, nejsou všeobecné,“ prohlásil. Češi žijící v zahraničí sice mohou v českých volbách volit, ale pro velkou část z nich je to z důvodů dojíždění na ambasády natolik obtížné, že je toto jejich právo v podstatě omezováno, míní.

„Kolegové z opozice se bojí hlasů zahraničních voličů. To jsou voliči, kteří srovnávají dva systémy proti sobě – co je tady dobře a co špatně, mají to porovnání. Je to strašně zajímavý elektorát. My se ho nebojíme, ANO a SPD se ho bojí,“ dodal Lacina.

Podpora hlasování poštou

Při posledních sněmovních volbách mohlo v zahraničí vybírat poslance asi 18 800 Čechů, hlas odevzdalo zhruba 13 200 a zhruba čtyři pětiny z nich hlasovaly pro strany současné koalice. Není jasné, jak by se tento poměr změnil se zavedením hlasování poštou, ale má se za to, že by na něm „vydělalo“ SPOLU, Piráti a STAN.

ANO zavedení korespondenční volby pro Čechy v cizích zemích dříve podporovalo, ale otočilo poté, co změnu začala prosazovat vládní koalice. „Přehodnotili jsme v rámci svobody a principu demokratičnosti voleb náš názor,“ prohlásil Juchelka.