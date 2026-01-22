Onkologické centrum v Motole by se mělo podle Babiše otevřít koncem srpna


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Národní onkologické centrum v motolské nemocnici by se mělo otevřít koncem srpna, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrteční ranní návštěvě Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stavba má vyjít na 4,5 miliardy korun, přičemž většinu pokryjí dotace z evropských fondů a DPH bude částečně financována ze státního rozpočtu.

Babiš pochválil ředitele Petra Poloučka, který podle něj zdědil investici v katastrofálním stavu, kdy firmy i vyhrožovaly tím, že zastaví výstavbu. „Hrozilo, že se přijde o čtyři miliardy,“ podotkl. „Nakonec to vypadá, že vše zvládnou a koncem srpna by došlo k otevření centra a že bychom neměli o ty peníze přijít,“ dodal předseda vlády.

Sousedící pražské Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice Motol začaly od ledna oficiálně fungovat jako jedno zařízení. Mluvčí nemocnice Martina Dostálová dříve řekla, že centrum propojí expertizu obou pracovišť a umožní nabídnout pacientům nejmodernější diagnostické a terapeutické postupy v oblasti onkologie.

Nemocnice Na Homolce a Motol se spojí
Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice Motol má podle loňské výroční zprávy přes 2200 lůžek a 6700 zaměstnanců. Loni tam bylo hospitalizováno téměř osmdesát tisíc lidí. Nemocnice Na Homolce má téměř čtyři sta lůžek a přes 1700 zaměstnanců. Loni měla podle výroční zprávy přes devatenáct tisíc hospitalizovaných.

Polouček vede Nemocnici Na Homolce od roku 2018, od loňského dubna je pověřený také řízením Motola po policejním zásahu v této instituci. Kvůli údajnému úplatkářství ze strany dodavatelů čelí trestnímu stíhání devatenáct lidí a tři firmy. Bývalý ředitel Motola Miloslav Ludvík (dříve tehdejší ČSSD) a jeho náměstek Pavel Budinský zůstávají i téměř jedenáct měsíců po zásahu policie ve vazbě.

Policie obvinila v kauze Motol dalšího člověka, píše Odkryto.cz
Nemocnice Motol

