Odvolací soud zrušil Drtinovi trest za hrnky s nacistickou tematikou


9. 4. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení. Uvedla to mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková. Obvodní soud uznal Drtinu loni v březnu vinným z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Jemu i nakladatelství uložil také peněžitý trest.

„Městský soud v Praze shledal, že nejde o trestný čin, avšak zažalovaný skutek by mohl být posouzen jako přestupek,“ uvedla Zahradníčková. Drtinovi podle obžaloby hrozil až desetiletý trest vězení. Vinu od počátku odmítal. Po vynesení prvoinstančního verdiktu uvedl, že považuje za nelogické, že si mohl například koupit v sousedním Německu licenci na vydání Goebbelsových deníků a v Česku je za to trestán. Argumentoval také zproštěním obžaloby za vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf.

Obvodní soud odůvodnil odsouzení muže a nakladatelství tím, že Drtina chtěl prodejem reklamních předmětů s nacisty hlavně vydělat peníze a byl smířen s tím, že jeho klienti šíří nenávistné myšlenky. Přestože prodával věci a knihy také o jiných tématech, podle soudu se zaměřil zejména na skupinu příznivců neonacistického hnutí.

Během tří let prodal Drtina tisíce předmětů s nacistickými motivy

Drtina podle obžaloby nechal vyrobit upomínkové předměty s osobnostmi třetí říše a následně je v e-shopu a ve smíchovské pobočce nakladatelství Naše vojsko prodával. Nabízel tam hrnky, trička či velkoformátové reprodukce obrazů, na nichž byli například nacistický diktátor Adolf Hitler, šéf gestapa Heinrich Himmler, zakladatel gestapa a Hitlerův zástupce Hermann Göring, říšský ministr propagandy Joseph Goebbels, jeden z organizátorů holocaustu Adolf Eichmann a další. Od roku 2017 do 2020 prodal přes 3,4 tisíce hrnků a přes tisícovku triček.

Ředitel a jednatel nakladatelství také podle obžaloby nechal vytisknout kalendář osobností třetí říše a vydat několik knih, které popularizovaly nacistickou ideologii. Byly mezi nimi například publikace kontroverzního britského spisovatele Davida Irvinga, Hitlerův spis Mein Kampf nebo Goebbelsovy deníky. Hodnota prodaných předmětů byla více než milion korun. Suvenýry i knihy podle státního zástupce vzbudily pohoršení veřejnosti.

Policisté zasahovali v prodejně nakladatelství Naše vojsko. Zabavili kalendáře a hrnky s portréty nacistů
Pražská prodejna nakladatelství Naše vojsko

Drtina na počátku hlavního líčení uvedl, že je především podnikatel a nakladatelství vede dobře. Od roku 2015 podle něj jeho nakladatelství vydává historický časopis a osobnosti, které se objevily na jeho titulní straně, pak vybíral na reklamní předměty. Mezi lidmi zobrazenými na suvenýrech byli podle něj komunisté i fašisté. Cílovou skupinou prodeje předmětů měli být sběratelé.

Kvůli kalendáři, který Naše vojsko prodávalo, podalo na jaře 2020 trestní oznámení na nakladatelství a jeho majitele několik organizací, například Federace židovských obcí. Kritizovali ho i izraelský a německý velvyslanec. Ministerstvo vnitra vypovědělo nakladatelství smlouvu o nájmu pro sklad, pražský magistrát vypověděl smlouvu prodejně nakladatelství na Andělu.

Drtina v roce 2021 dostal pravomocně roční podmíněný trest za distribuci knihy Recepty z konopí. Šéf nakladatelství Naše vojsko byl za šíření toxikomanie kvůli stejné publikaci odsouzen i dříve, s prodejem ale následně nepřestal. Vydavatel se bránil tím, že například z komisního prodeje titul už stáhnout nemohl.

Aktuálně z rubriky Domácí

ČEZ bude vyvíjet s francouzskou firmou Framatome palivo pro Dukovany

Skupina ČEZ bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli. ČEZ pokračuje v aktivitách zaměřených na diverzifikaci dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny. V Dukovanech zatím slouží ruské palivo TVEL, loni elektrárna dostala první palivo od společnosti Westinghouse, další dodávka bude letos.
Odvolací soud zrušil Drtinovi trest za hrnky s nacistickou tematikou

Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení. Uvedla to mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková. Obvodní soud uznal Drtinu loni v březnu vinným z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Jemu i nakladatelství uložil také peněžitý trest.
Vrchní soud za policejní úniky potvrdil vinu u devíti obžalovaných, část vrátil

Olomoucký vrchní soud v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných, mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na podnět státního zástupce brněnskému krajskému soudu.
Ceny na čerpacích stanicích v podstatě nerostou, tvrdí Schillerová. Skopeček vyčítá nekoncepčnost

Na čerpacích stanicích v Česku platí cenová regulace. Resort financí stanovuje na každý den maximální ceny pohonných hmot. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) argumentovala, že vládní opatření fungují a cena dle ní „v podstatě neroste“. Kabinet se prý snažil zakročit proti vysokým maržím prodejců. Naopak místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) namítl, že se vláda chová „od samého začátku nekoncepčně“. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Mrazivá rána vydrží do konce týdne, po víkendu se oteplí

Chladná a na mnoha místech i mrazivá rána vydrží v Česku do konce týdne. V pátek bude na horách v Čechách sněžit, přes den teploty vystoupají k deseti stupňům Celsia. O víkendu se budou maximální denní teploty pohybovat kolem patnácti stupňů, v příštím týdnu se oteplí k dvaceti stupňům, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Video„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

František Peřina patřil k nejúspěšnějším československým stíhačům druhé světové války. Říkalo se mu generál nebe a byl hrozbou pro Luftwaffe při bitvě o Francii i během obrany Velké Británie. Do války vstoupil už jako legenda. V roce 1937 reprezentoval vlast v letecké akrobacii v Curychu. Potkal se tam i s piloty z Francie, se kterými později bojoval bok po boku. „Tohle je důkaz, že jsem sestřelil sedm aeroplánů ve třech dnech, což kromě mě nikdo během té francouzské kampaně nedokázal,“ ukázal v roce 1995 svou medaili Peřina. Narodil se před 115 lety.
Soud podruhé projedná propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě se bude opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Jednání začne v deset hodin dopoledne, v soudní síni se očekává velký zájem médií.
Průměrná sazba hypoték je podle Hypoindexu nejvýše od roku 2024

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta, reagovala na dopady konfliktu na Blízkém východě. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro osmdesát procent hodnoty nemovitosti.
