Pražský městský soud s konečnou platností zastavil trestní stíhání někdejšího zástupce náčelníka pohraniční stráže Jana Muzikáře. Odvolací senát tak potvrdil rozhodnutí, které prvoinstanční soud učinil na základě lékařského posudku, podle nějž muž trpí demencí a není schopný chápat účel trestního řízení. Obžaloba Muzikáře vinila z toho, že pohraničníci pod jeho vedením za komunismu usmrtili a zranili několik lidí.
Odvolací soud definitivně zastavil stíhání pohraničníka Muzikáře
Jedenadevadesátiletý Muzikář podle obžaloby od října 1982 do října 1989 odpovídal za organizaci a velení při ochraně státních hranic. Byl přímým nadřízeným všech členů pohraniční stráže a vyžadoval, aby podávali maximální výkony. Věděl, že proti lidem, kteří se snažili o přechod státní hranice a kteří je nijak neohrožují, používají zbraně i služební psy. Pohraničníci tak podle státní zástupkyně pod jeho vedením zranili minimálně jedenáct lidí, tři z nich na následky zranění zemřeli.
Obvodní soud nejprve Muzikáře loni v říjnu nepravomocně osvobodil. Dospěl tehdy k závěru, že muž nepřekročil žádnou svoji pravomoc a že musel ze své pozice respektovat režim a jeho pokyny. Soud také konstatoval, že se nepodařilo prokázat přímou souvislost mezi Muzikářovým jednáním a zraněnými či usmrcenými lidmi. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně Katarína Kandová a odvolala se.
Pražský městský soud následně verdikt zrušil a vrátil kauzu k novému projednání. Obvodní soud pak ale dostal Muzikářův lékařský posudek, a proto stíhání v neveřejném jednání zastavil.
Někdejšímu pohraničníkovi hrozilo až desetileté vězení. Státní zástupkyně pro něj nicméně navrhla dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou, vyplynulo z informací na justičním serveru infoSoud. Zohlednila velmi dlouhou dobu, která od jeho působení na druhé nejvyšší pozici v pohraniční stráži uplynula. Zdůraznila však, že Muzikář porušil ústavu, jež zaručovala právo na život či na svobodu projevu.