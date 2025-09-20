O víkendu porostou houby, odborníci varují před otravami

Podle mykologů bude tento víkend ideálním pro sběr hub. Po vydatných deštích totiž následovalo teplé počasí, což jejich růst podpořilo. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tento víkend porostou houby na území celého Česka, nejvíce pak v Krkonoších, na Šumavě, v Orlických horách a Jeseníkách. Odborníci však zároveň varují před otravami.
Podle ČHMÚ obecně platí, že nejvíc začínají houby růst po vydatných deštích (zhruba deset dní po nich) a následném teplém (nikoli však horkém) počasí. Mykologové tak tvrdí, že houby tento víkend porostou. „V současném týdnu došlo ke zlomu, kdy se konečně uplatnily srážky z 29. srpna,“ říká předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa.
Zároveň podle něj teplo, které přijde o víkendu, růst hub ještě povzbudí. „Vrchol houbařské sezony je v průběhu září, v poslední době i polovině října. Houby jsou však kromě sucha choulostivé i na ranní mrazíky. Sezona tedy končí na konci října, kdy houby v noci pomrznou,“ dodává Landa. Podle něj teď mohou tuzemští houbaři najít zejména bedlu vysokou, pečárku ovčí, holubinky nebo špičku obecnou.
Příznivé podmínky pro růst hub v mnoha oblastech Česka potvrzuje také Lenka Hájková z ČHMÚ, které pravidelně aktualizuje mapu, na které je zaznačená pravděpodobnost růstu hub. „Místa, kde je pravděpodobnost výskytu mykorhizních hub velmi vysoká, jsou v mapě označená zelenou až tmavě zelenou barvou. Právě na daném území spadlo v posledních čtrnácti dnech hodně srážek a zároveň tam byly i příznivé teploty vzduchu,“ vysvětluje Hájková.
Podle mapy porostou houby na celém území Česka. Nejvíce se jich má objevit na území Šumavy, Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků a také v Beskydech. Naopak menší pravděpodobnost nálezu hub zaznamenala mapa na západě Čech a jihu Moravy.
Odborníci varují před otravami, potíže může způsobit i špatná úprava
Odborníci však zároveň varují před otravami. „Od června do poloviny září bylo v souvislosti s houbami nahlášeno 255 případů otrav či podezření na ně,“ řekla vedoucí Toxikologického informačního střediska (TIS) Kateřina Kotíková.
V téměř třetině případů šlo o děti do patnácti let. Číslo je vyšší než loni, kdy za stejné období šlo o 215 případů, z toho děti tvořily pětinu. „Nejčastěji jsme konzultovali zažívací obtíže po houbách sice jedlých, ale špatně tepelně upravených nebo skladovaných,“ dodává Kotíková.
Potvrzuje to mluvčí Fakultní nemocnice Hradec Králové Jan Špelda. „Koncem července jsme přijali manželský pár s příznaky intoxikace houbami po požití zmražených hub. Otrava houbami se však neprokázala, gastrointestinální potíže byly pravděpodobně způsobeny nevhodnou úpravou nebo skladováním hub,“ říká Špelda.
„Koncem srpna byli ošetřeni dva mladí lidé s příznaky otravy jedovatými houbami, konkrétně muchomůrkou tygrovanou,“ doplňuje Špelda. Pacienty však nebylo nutné hospitalizovat.