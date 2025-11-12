O chronické plicní nemoci neví až půl milionu Čechů. Lékaři zvou na prevenci


Události: Preventivní akce zaměřená na osoby s chronickou obstrukční plicní nemocí
Lidé v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové si budou moci příští týden nechat zdarma spirometrem vyšetřit funkci plic. Preventivní akci pořádají pneumologové, kteří budou hledat pacienty s takzvanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). V Česku podle nich žije skoro půl milionu lidí, kteří o diagnóze zatím nevědí. Vůbec nejčastěji to jsou kuřáci. Akce věkově cílí na čtyřicátníky a starší. Kromě nich a kuřáků ale lékaři doporučují dorazit i těm, kteří pracují třeba v zemědělství či chemickém průmyslu.

„Politické neziskovky“ by neměl financovat stát, míní Doležal z SPD

„Prosazuji změnu parlamentního systému na jednokomorový a změnu volebního systému, protože ten současný (...) je velmi diskriminační,“ řekl poslanec Tomáš Doležal (SPD) v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou. Ve vznikající vládě to však hnutí navrhovat nebude, není to v programovém prohlášení. Do rozpočtu chce SPD získat peníze zastavením financování „politických neziskových organizací“. Podle Doležala lze tako zajistit asi deset miliard korun. Pokud jde o školicí či přednáškovou činnost, neměl by ji platit stát, tvrdí. Uznal ale, že část výdajů směřuje na činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, například sociální poradenství.
Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

Ministerstvo vnitra požádá Evropskou komisi o úplné osvobození od solidárních příspěvků. Úřad tak reaguje na zprávu unijní exekutivy o migraci a azylu. Podle Komise spadá Česko kvůli vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity.
Hosté Fokusu Václava Moravce diskutovali o politických kompromisech

Listopadový díl pořadu Fokus Václava Moravce se věnoval významu kompromisů a ústupků v politice. Pozvání přijali bývalý premiér Mirek Topolánek, senátorka a bývalá disidentka Hana Kordová Marvanová, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, historik Jaroslav Šebek, farářka Martina Viktorie Kopecká a psychoterapeut Jan Vojtko.
Ptačí chřipka se potvrdila ve dvou chovech

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit osmnáct tisíc mladých týdenních a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Nákaza se vyskytla i v dalším chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, který čítá asi 55 tisíc nosnic. Zaměstnanci firmy Mach Drůbež a hasiči tam s likvidací začnou ve čtvrtek.
České dráhy kvůli požáru kontrolují „Rohlíky“

České dráhy se v brněnském depu pustily do kontroly vlakových vozů, u kterých hrozí požár. Jde o motorovou jednotku řady 842. Jeden vlak tohoto typu nedokončil 20. října v Nemoticích na Vyškovsku svou cestu z Veselí nad Moravou do Brna kvůli ohni v elektroinstalaci, kvůli kterému shořela celá přední část vozu. Vozy přezdívané Kvatra nebo Rohlíky pocházejí z první poloviny devadesátých let a zhruba před dekádou prošly modernizací. České dráhy provozují třicet sedm takových vozů, z toho dvaadvacet spadá pod brněnské depo.
Poslanci ustavili většinu výborů a komise

Začala druhá řádná schůze sněmovny v novém volebním období. Prvním místopředsedou sněmovny se v úterý stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher (ANO). Rozhodl o tom předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí současné dvojice místopředsedů. V pořadí dalším místopředsedou je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi z minulého týdne volné.
Hrdinství válečných veteránů uctili lidé v Česku i v zahraničí

Na pražském Vítkově, v Brně i dalších městech si lidé připomněli Den válečných veteránů. Zástupci armády, politici i veřejnost vzdali hold těm, kteří sloužili ve válečných konfliktech. Veterány uctili i v zahraničí, zejména v západní Evropě a zámoří.
