O chronické plicní nemoci neví až půl milionu Čechů. Lékaři zvou na prevenci

Lidé v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové si budou moci příští týden nechat zdarma spirometrem vyšetřit funkci plic. Preventivní akci pořádají pneumologové, kteří budou hledat pacienty s takzvanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). V Česku podle nich žije skoro půl milionu lidí, kteří o diagnóze zatím nevědí. Vůbec nejčastěji to jsou kuřáci. Akce věkově cílí na čtyřicátníky a starší. Kromě nich a kuřáků ale lékaři doporučují dorazit i těm, kteří pracují třeba v zemědělství či chemickém průmyslu.