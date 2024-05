Nová pravidla pro nakládání s kratomem či HHC prošla sněmovnou

Předlohu schválila dolní komora hlasy vládní většiny. Poslanci ANO a SPD ji nepodpořili. Novela předpokládá, že vedle seznamu zakázaných omamných látek budou existovat další dva. Jeden bude obsahovat takzvané zařazené psychoaktivní látky s neznámými zdravotními dopady, kam by spadaly všechny nové takové látky.

Jejich prodej by nebyl možný a nejprve by se — před přeřazením na jiný seznam — až dva roky zkoumaly. Další seznam by obsahoval psychomodulační látky s nízkým zdravotním rizikem. Rozřazení by předkládalo vládě ministerstvo zdravotnictví s odborníky Státního zdravotního ústavu a vládního odboru protidrogové politiky.

Specializované prodejny

Výrobky s psychomodulačními látkami by si mohli podle novely kupovat výhradně dospělí lidé ve specializovaných prodejnách, do nichž by nesměly děti. Zboží by nemohlo napodobovat hračky nebo cukrovinky. Zákaz by platil pro prodej prostřednictvím automatů. Pro internetový prodej zákon stanoví omezení, hlavně povinnost ověření věku při prodeji i výdeji. Poslanec ANO Marek Novák neprosadil návrh, aby on-line prodej možný nebyl.

„Oproti alkoholu a tabáku není umožněno prodávat psychomodulační látky v prodejně potravin nebo v trafice. Užívání psychomodulačních látek může být dále omezeno obecně závaznou vyhláškou obce,“ stojí v důvodové zprávě. Zakázán by byl přeshraniční prodej a vývoz. Export s regulací neúspěšně navrhoval Jakub Michálek (Piráti). Varoval před možným rozporem s evropským právem.

Dodržování podmínek prodeje psychomodulačních látek by kontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Na zákaz reklamy by dohlížela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Byla by možná jen uvnitř prodejen.