Nošovickou Hyundai čeká další odstávka

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku nebude v pondělí 1. prosince vyrábět. Informaci, kterou na webu zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. V posledních měsících se výroba ve slezském závodě zastavuje některé pracovní dny každý měsíc, například v listopadu se nevyrábělo dva dny. Důvod odstávek je podle mluvčího stále stejný – nižší poptávka po autech.
„Důvodem je i nadále reakce na vývoj na trhu a poptávku po vozidlech,“ řekl Rodek. Více situaci nechtěl komentovat.
V říjnu se v Nošovicích nevyrábělo tři dny, v září byla ve slezském závodě výroba zastavena v pěti dnech a kromě toho ještě na třech směnách. Předtím měla automobilka dva nevýrobní dny v lednu a dva v únoru.
Nadřízení zaměstnanci určují, kteří jejich podřízení i při odstávkách půjdou standardně do práce. Ostatní jsou doma se sedmdesáti procenty průměrného výdělku.
Závod loni vyrobil 330 890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby byl zhruba 295 tisíc vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.
S problémy se potýká také mateřská společnost Hyundai Motor. Na konci října oznámila pokles provozního zisku ve třetím čtvrtletí meziročně o 29 procent na 2,5 bilionu wonů (zhruba 37 miliard korun). Korejská společnost vysvětlila tento propad nově zavedenými americkými cly.
Automobilový trh v EU se potýká se slabou poptávkou. Počet nově zaregistrovaných aut se sice letos za leden až říjen zvýšil o 1,4 procenta ve srovnání s loňským rokem, objem prodaných vozů přesto zůstává pod úrovní před pandemií. Pro srovnání, Evropské sdružení výrobců automobilů uvádí třináct milionů nově zaregistrovaných aut v EU v roce 2019, o čtyři roky později je toto číslo na 10,5 milionu.