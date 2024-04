Nezůstane-li presumpce neviny, je to špatně, říká Cimického advokát

Kamil Švec

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Advokát Miroslav Kučerka

Nemohl si vybrat mezi právem a medicínou, a tak dělá obojí. Vedle taláru obléká Miroslav Kučerka i záchranářskou uniformu. Osobně se ale cítí být advokátem, protože touto prací tráví více času. Práce zdravotního záchranáře je pro něj spíše koníčkem. V současné době Kučerka před soudem zastupuje známého psychiatra Jana Cimického, který čelí obžalobě z desítek případů vydírání a čtyř znásilnění. Co ho zneklidňuje na veřejné debatě o případech sexuálního násilí? A proměňuje se posuzování takových činů? Advokát Kučerka byl hostem podcastu V hlavě.

Kauza psychiatra Jana Cimického je velmi medializovaná, ale to není důvod, proč se advokát Miroslav Kučerka tohoto případu ujal. „Ta kauza je právně velmi zajímavá, když člověk nakoukne pod pokličku, je v ní spousta velmi právně zajímavých věcí,“ říká a dodává, že nemůže onu pokličku odkrýt. Naopak mediální zájem podle jeho slov nehrál v rozhodování žádnou roli. „Za mě je to případ jako každý jiný, on je pro média hodně vidět, ale za mě je to jeden z dalších případů, který řešíme, chceme řešit a budeme řešit dál,“ uvádí advokát obžalovaného psychiatra. Obhajoba se připravuje na další fázi Roli nehrálo ani uvažování o tom, jestli má obhajoba šanci na úspěch, když se objevily desítky poškozených. „My jsme začínali před dvěma roky v úplně jiném stavu. Ale ono by to nehrálo roli, ani kdybych do toho měl naskočit teď.“

V podcastu V hlavě se advokát Kučerka zamýšlí i nad tím, kdy by mohl v kauze padnout verdikt. „Máme líčení nařízeno do konce dubna, uvidíme po nějakých výsleších. Je možné, že na konci dubna nebo v květnu by mohl první stupeň rozhodnout,“ očekává. Současně ale dodává, že obhajoba se připravuje na další fázi soudního líčení. „Určitě k tomu budeme mít nějaké – řeknu široce – připomínky, abych to nějak právně nerozváděl,“ říká advokát. „Myslím, že je to směřováno tak, abychom se to snažili dokončit do konce dubna, přelomu května. Ale nejsem to já, kdo vede proces,“ dodává. Trestání nevinných je horší, říká advokát Miroslav Kučerka se domnívá, že se mění nahlížení na sexuální násilí, a to i v souvislosti s touto kauzou. „Je na sexuální násilí nahlíženo s daleko větším respektem pro práva obětí,“ říká advokát. Jedním hlasem ale dodává, že mu na společenské debatě něco trochu vadí, a sice, že je třeba si uvědomit, kdo má být chráněný víc – jestli ten, proti komu je řízení vedeno, nebo oběť. „Já bych byl nerad, aby se tou debatou povyšovala práva oběti nad právy, která má osoba, proti které se vede řízení,“ uvádí Kučerka. Má pochybnosti o tom, jak je veřejná debata o sexuálním násilí vedena. Zneklidňuje ho předpoklad správnosti tvrzení oběti. „Pokud stojíme na zásadách, že je lepší nepotrestat vinného než potrestat nevinného, tak je potřeba šetřit práva toho, proti komu je řízení vedeno,“ zamýšlí se v obecné rovině. Je to právě obviněný, komu má být udělený trest, komu může být omezena osobní svoboda.