„Nemohlo se to stát,“ vypověděla kolegyně Cimického o údajném obtěžování. Podle znalce má lékař sníženou empatii

Znalec z oboru psychologie Pavel Král v úterý soudu řekl, že skutky, které státní zástupkyně v obžalobě popisuje, podle něj typově odpovídají struktuře Cimického osobnosti.

„Pokud by byla pravda to, co je obžalovanému kladeno za vinu, tak by to dávalo z hlediska psychologického a psychiatrického smysl,“ řekl znalec. Uvedl také, že Cimický při vyšetření skutky ze kterých je viněn, vytrvale popíral. Situaci podle znalce obžalovaný chápe jako „spiknutí proti němu“.

Už v lednu u soudu vypovídal také znalec z oboru psychiatrie, který se na vypracování znaleckého posudku o Cimickém podílel. I on tehdy řekl, že Cimický netrpí žádnou závažnou duševní poruchou, má ale rysy narcistní poruchy osobnosti. Takový člověk podle znalce prosazuje své cíle na úkor ostatních, hůře se vciťuje do dalších lidí.