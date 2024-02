Soud vyslechl zdravotnice pracující s Cimickým. Nevhodné chování k pacientkám nezaznamenaly

Dopoledne soud vyslechl zdravotní sestru Štěpánku Galovou, která s Cimickým pracuje na klinice Modrá laguna, kde se podle obžaloby část případů stala. „Za celých deset let jsem nic takového nerozpoznala nebo nezachytila, ani vůči mně, ani vůči pacientkám,“ vypověděla zdravotnice.

Soudu také popsala, jak klinika vypadá nebo jaký je postup příjmu nového pacienta. O Cimickém řekla, že s ním má dobrou zkušenost. „K pacientům se chová velmi empaticky, co se týká jejich problémů, je velmi vstřícný,“ sdělila zdravotní sestra. Uvedla také, že se Cimický s pacienty v ordinaci nezavírá, a to mimo jiné z bezpečnostních důvodů.

Obdobně se vyjádřila zdravotní sestra Jana Kuncová, která v Modré laguně pracovala mezi lety 2002 a 2012. Ani ona podle svých slov žádné nevhodné chování Cimického k pacientkám nezaznamenala. Soudce Petr Novák po jejím výslechu vyloučil ze zbytku dopoledního jednání veřejnost.

Odpoledne před soudem vypovídala Alena Dorňáková, která také pracovala v Modré laguně, na klinice byla zaměstnaná jako zdravotní sestra od roku 1995 do roku 2003. I ona soudu řekla, že nikdy neslyšela o tom, že by Cimický někoho obtěžoval. Popsala zároveň to, jakým způsobem se provádí akupunktura, podle ní jsou jehly běžně zaváděny poblíž intimních míst. Právě při akupunktuře Cimický podle obžaloby některé z pacientek osahával či je jinak sexuálně napadl. Novák po ženině výpovědi znovu rozhodl, že zbytek čtvrtečních výslechů bude neveřejný.

Obžaloba: Líbání, osahávání i jiné praktiky

Obžaloba se týká 39 skutků, kterých se Cimický podle státní zástupkyně Martiny Adámkové dopustil mezi lety 1979 a 2019. Podle obžaloby šlo především o pacientky Psychiatrické nemocnice Bohnice a klientky centra duševního zdraví Modrá laguna, které psychiatr otevřel v roce 1996 po odchodu z Bohnic. Žalobkyně tvrdí, že Cimický dívky osahával, líbal, s některými prováděl i jiné sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou také studentky, části dívek nebylo v dané době ani 18 let.