Prořezané pneumatiky a před několika dny dokonce i povolené šrouby u kol trápí obyvatele sídliště v Jindřichově Hradci už roky. Po zatím neznámém pachateli pátrají policisté, všichni majitelé poškozených aut ale policii škodu nenahlásili. Podle reakcí na sociální síti případů mohou být desítky.
Neznámý pachatel roky propichuje autům na sídlišti v Jindřichově Hradci pneumatiky
Na malém parkovišti pro třináct aut na okraji sídliště v Jindřichově Hradci neznámý vandal už několik let poškozuje auta. Nejčastěji mají lidé propíchané nebo prořezané pneumatiky.
Před několika dny ale rodina až během jízdy zjistila, že má na obou předních kolech povolené čtyři z pěti šroubů. „Pak vám dojde, že jste rádi, že jste nejeli po dálnici nebo vyšší rychlostí nebo že to kolo někde neodlítlo,“ říká poškozená.
„Když jsou šrouby povolené víc, tak se auto stane prakticky neovladatelným. Pokud by došlo k tomu, že kolo nakonec upadne, tak jste ohroženi nejenom vy, ale i řidiči kolem,“ upozorňuje vedoucí střediska Ústředního automotoklubu v Českých Budějovicích Jan Bláha.
Podle policie je informace o povolených šroubech u kola „velmi závažná“ a bude s ní při dalším vyšetřování pracovat, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Poškozených jsou zřejmě desítky
K příspěvku poslední poškozené na sociální síti se začaly přidávat desítky dalších lidí. Jeden z poškozených, Jiří Račák, popisuje, že si u zaparkovaného auta již z dálky všiml, že pneumatiky vypadají zvláštně. Nakonec zjistil, že všechny čtyři byly propíchnuté. „Musel jsem zavolat autoservis a za všechny čtyři gumy jsem zaplatil dva a půl tisíce korun,“ popisuje.
Přestože na sídlištích bývá nedostatek parkovacích míst, na tomto zůstává často volné místo. Lidé se na něm totiž bojí parkovat. „Obyvatelé paneláku, který je parkovišti nejblíž, jsou krytí, ale vandal si myslí, že jiní lidé z jiných paneláků tady parkovat nemůžou,“ podotýká poškozená.
Ani před domem, ani v blízkém okolí ale není žádná bezpečnostní kamera. „Uvažujeme o zvýšení dohledu městské policie a uvažujeme samozřejmě i o umístění mobilního kamerového bodu,“ sdělil místostarosta města Radim Staněk (ODS).
Policisté už prošetřovali jednoho podezřelého a žádají, aby se jim všichni poškození ozvali.