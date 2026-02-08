„Nevím, co je kauza Turek,“ říká Zahradil. Kolář věří, že je kauza uzavřená


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
Duel ČT24: Poradce Motoristů Jan Zahradil a europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09)
Expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil a europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář se v Duelu ČT24 střetli kvůli situaci kolem kandidáta Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Podle Zahradila žádná „kauza Turek“ neexistuje. Kolář s odkazem na slova premiéra Andreje Babiše (ANO) uvedl, že věří, že je záležitost uzavřená.

Kolář také poukázal na výrok předsedy Motoristů Petra Macinky, že bude prezidenta ignorovat. Poznamenal přitom, že ve výsledku je podle něj spíše ministr zahraničí ignorován Hradem i premiérem.

Zahradil na to reagoval tím, že prezident má podle ústavy jmenovat ministry, které mu navrhne premiér. Postup prezidenta Petra Pavla v této věci označil za „obstrukce“. Připustil, že u resortu zahraničí mohly existovat výhrady k nominaci, v případě ministerstva životního prostředí ale podle něj odpadaly.

Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš

Kolář kritizoval rovněž to, že Macinka současně vede dvě ministerstva – zahraničí i životního prostředí. Vadí mu zejména, že jde o programově i odborně velmi odlišné agendy.

Zahradil namítl, že Macinka si na ministerstvu zahraničí vybudoval kvalitní tým, a proto nemá obavu, že by výkon funkce kvůli kumulaci rolí utrpěl.

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci, na které obvinil ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) z vydírání, 27. ledna 2026

Do debaty se promítla i otázka zpráv, které měl Macinka posílat v souvislosti s děním kolem nominace Turka. „Těžko říct, v jakém stavu ty SMS psal, podle mě nemohl být střízlivý,“ uvedl Kolář. Připomněl, že zprávy pro prezidenta obdržel jeho otec Petr Kolář, poradce hlavy státu. Zahradil na dotaz, zda existují i další zprávy, odpověděl, že „neví“.

Zahradil zároveň varoval před tím, že zveřejňování podobných komunikací může mít dopad na politická jednání. „Každý teď bude vědět, že když jedná s prezidentem, mohou se informace dostat ven,“ uvedl. Politický obsah zpráv mu přitom podle jeho slov nepřijde nijak závažný.

