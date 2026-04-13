Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.
Ve stájích na Příbramsku mají zhruba pět stovek dojnic – specializují se na chov mléčného skotu. „Abychom byli na nějaké plné kapacitě, tak bychom potřebovali ještě asi tak sto kusů přidat. Momentálně každý den odjíždí do mlékárny kolem 15,5 tisíce litrů mléka,“ přiblížil předseda představenstva Zemědělského družstva Nečín – Mléčná farma Drhovy Jan Koukolíček.
Družstvo zatím zvířata dokupovat nebude. Chov se nyní dostává na hranici rentability a hrozí, že se přestane vyplácet. Koukolíček dodal, že mají v podniku dvě plemena – tuzemskou červinku a holštýnský skot. „Rozdíl mezi nimi je takový, že ta česká straka nadojí o deset litrů méně. Momentálně je pro nás méně ztrátová holštýnka, protože ta nám aspoň trošku víc nadojí,“ vysvětlil.
Šéf družstva tvrdí, že v posledních měsících mléko prodávají se ztrátou tři až čtyři koruny na litru. Měsíčně na mléce tratí zhruba 1,5 milionu korun. Musí proto omezit investice a čerpají rezervy. Podobně jsou na tom i další chovatelé. Ze zářijových průměrných 13,50 koruny klesly výkupní ceny na únorových 11,33 koruny.
Situace na trhu s mlékem
„Ten pokles je velmi dramatický a v podstatě se bavíme o ceně, která je pod výrobními náklady. A pokud bychom to chtěli vyjádřit nějak finančně, tak jde o stovky milionů každý měsíc. Pokud by ta situace pokračovala, tak to jsou vyšší miliardy za celý rok,“ shrnul prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Výkupní ceny mléka tlačí dolů hlavně přebytek suroviny na evropském trhu. „Evropa je zaplavena mlékem, na trhu je i dostatek mléčného tuku. Čína uvalila cla na Evropu, takže zde zůstává mléko, které se mělo exportovat do Asie,“ řekl mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.