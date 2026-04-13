Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka


Události: Nízké výkupní ceny mléka
Zdroj: ČT24

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.

Ve stájích na Příbramsku mají zhruba pět stovek dojnic – specializují se na chov mléčného skotu. „Abychom byli na nějaké plné kapacitě, tak bychom potřebovali ještě asi tak sto kusů přidat. Momentálně každý den odjíždí do mlékárny kolem 15,5 tisíce litrů mléka,“ přiblížil předseda představenstva Zemědělského družstva Nečín – Mléčná farma Drhovy Jan Koukolíček.

Družstvo zatím zvířata dokupovat nebude. Chov se nyní dostává na hranici rentability a hrozí, že se přestane vyplácet. Koukolíček dodal, že mají v podniku dvě plemena – tuzemskou červinku a holštýnský skot. „Rozdíl mezi nimi je takový, že ta česká straka nadojí o deset litrů méně. Momentálně je pro nás méně ztrátová holštýnka, protože ta nám aspoň trošku víc nadojí,“ vysvětlil.

Šéf družstva tvrdí, že v posledních měsících mléko prodávají se ztrátou tři až čtyři koruny na litru. Měsíčně na mléce tratí zhruba 1,5 milionu korun. Musí proto omezit investice a čerpají rezervy. Podobně jsou na tom i další chovatelé. Ze zářijových průměrných 13,50 koruny klesly výkupní ceny na únorových 11,33 koruny.

„Ten pokles je velmi dramatický a v podstatě se bavíme o ceně, která je pod výrobními náklady. A pokud bychom to chtěli vyjádřit nějak finančně, tak jde o stovky milionů každý měsíc. Pokud by ta situace pokračovala, tak to jsou vyšší miliardy za celý rok,“ shrnul prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Výkupní ceny mléka tlačí dolů hlavně přebytek suroviny na evropském trhu. „Evropa je zaplavena mlékem, na trhu je i dostatek mléčného tuku. Čína uvalila cla na Evropu, takže zde zůstává mléko, které se mělo exportovat do Asie,“ řekl mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Soud za pronásledování chartisty potrestal důstojníky StB podmínkami

Podmínkami od dvou do tří let potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB), kteří v osmdesátých letech pronásledovali chartistu a člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Karla Freunda. U pátého z obžalovaných soud od trestu upustil kvůli předchozí sankci. Soudkyně uznala muže vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze.
Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.
Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, upozornil web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo. Hrad následně označil za absurdní, že resort prezidenta cenzuruje.
Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
Od pozorování ptáků k jejich ochraně. Česká společnost ornitologická slaví 100 let

Česká společnost ornitologická si připomíná sto let od svého založení. Organizace se dlouhodobě podílí na ochraně a výzkumu ptáků i na zapojování veřejnosti do péče o přírodu. S více než osmi tisíci členy a desítkami tisíc podporovatelů je dnes největší českou ochranářskou nevládní organizací.
Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce, sdělil po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku. Později nicméně dodal, že na summit pojede vládní delegace. Babiš si prý neumí představit, co by tam dělal prezident.
Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 koruny, což je o 1,56 koruny méně než v pondělí. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 koruny, tedy o 28 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
Kauza poslaneckých trafik končí. Ústavní soud smetl stížnost náměstka Bočka

Kauza takzvaných trafik pro exposlance po třinácti letech definitivně skončila, Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého náměstka ministra zemědělství Romana Bočka. Dostal podmínku a peněžitý trest, stejně jako bývalý premiér za ODS Petr Nečas, který však ústavní stížnost podle dostupných informací nepodal. Kauza přispěla v roce 2013 po policejním zásahu na úřadu vlády k pádu Nečasova kabinetu a otřesu na politické scéně. Bočkovu stížnost považoval soud za neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
