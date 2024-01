Vláda zneužila stavu legislativní nouze, řekl k valorizaci penzí Vondráček. Podle Pekarové Adamové se opozice nechtěla dohodnout

„Nedovolili bychom vyhlásit legislativní nouzi ve chvíli, kdy by byl možný jakýkoli jiný postup,“ prohlásila ke krokům při změnách valorizace penzí předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Vláda má právo šetřit i vládnout, musí ale dodržovat pravidla,“ oponoval místopředseda ANO a šéf sněmovního ústavně právního výboru Radek Vondráček. V Událostech, komentářích politici o problematice diskutovali spolu s ústavním právníkem Markem Antošem.

„Není to o pocitech, je to o argumentech,“ zhodnotil dosavadní jednání Ústavního soudu Vondráček. „I ti, kteří jsou spíše kritičtí k navrhovatelům, uznávají, že argumenty jsou silné, a já jsem plný očekávání,“ pokračoval.

Podle původních předpokladů se měly důchody loni v červnu zvýšit v průměru o 1770 korun, po schválení novely šlo ale o navýšení méně než poloviční. Stát tak za uplynulý rok ušetřil podle ministerstva práce a sociálních věcí přes devatenáct miliard korun. Novelu u Ústavního soudu napadla část poslanců ANO – mimo jiné proto, že nová část zákona byla přijata ve stavu legislativní nouze.

Vláda má podle místopředsedy ANO právo šetřit i vládnout, musí ale také dodržovat pravidla. „Nemůže to dělat zpětně,“ podotkl. Změny valorizací se podle něj měly projednávat v řádném legislativním procesu, nikoliv ve stavu legislativní nouze. „Z našeho pohledu byl stav legislativní nouze zneužit,“ tvrdí Vondráček.

„Není to tak, že bychom nechtěli zvyšovat důchody, že by někoho z nás těšilo, že jsme museli přistoupit k takovému kroku, ale my jsme se museli zachovat zodpovědně,“ hájila kroky vlády Pekarová Adamová. Ona zodpovědnost byla z jejího pohledu nejen vůči stávajícím důchodcům, ale také všem budoucím a všem generacím.