Nejvyšší volební potenciál pro evropské volby mají ANO a STAN

Do evropských voleb zbývají necelé čtyři týdny. Podle průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro ČT měly na přelomu dubna a května největší potenciál oslovit voliče ANO a STAN. Pokud by je volili všichni, kteří je skutečně zvažují, získaly by shodně 27,5 procenta. Na třetím místě je koalice SPOLU, čtvrtí se umístili Piráti.