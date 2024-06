Nejtragičtější železniční nehodou v historii Česka byla srážka motoráku s vagony v Krouně

Největší železniční tragédie v historii České republiky se odehrála u obce Krouna na Chrudimsku. Motorák na lokální trati narazil do nákladních vagonů s dřevem a železným šrotem, které se kvůli nepozornosti železničářů samovolně rozjely a v kopcovité krajině nabraly až stokilometrovou rychlost. Po srážce zemřelo devatenáct lidí, čtyři byli těžce zraněni.

Studénka na Novojičínsku (8. srpna 2008) – osm mrtvých, 88 zraněných

Rychlík na trati z Krakova do Prahy narazil do konstrukce silničního mostu, jež se zřítila na trať. Strojvedoucí stačil použít rychlobrzdu, souprava přesto narazila do mostu devadesátikilometrovou rychlostí. Lokomotiva a první čtyři vozy vlaku vykolejily, smetly i tři nákladní vagony na sousední koleji. Na místě zahynulo šest lidí, muž ukrajinské národnosti podlehl později v nemocnici zraněním. Osmou obětí se stala jedna ze zraněných cestujících z Polska, která zemřela v září v krakovské nemocnici.