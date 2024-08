Nejstarší český klášter se dočká rekonstrukce

Nenápadná budova za svatovítskou katedrálou je roky prázdná. Elektřina funguje pouze v některých jejích částech, do podzemních prostor se musí s baterkami. „Je to celé plesnivé. Dokonce to můžeme i cítit. Přes sklo vidíme samotné základy jiřského kláštera,“ ukazoval mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Stejným oknem pozorovali základy i návštěvníci galerie, která fungovala do roku 2012. Přímo k nim se dostanou jenom archeologové. Ale i tento prostor potřebuje opravy – nosné konstrukce totiž reziví.