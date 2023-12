Nejdůležitější bude ochrana informací, říká o zavádění F-35 do výzbroje generál Hromek

Přípravy na zavedení letounů F-35 do výzbroje české armády bude mít na starosti generál ve výslužbě Petr Hromek. České televizi to potvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hromek bude zodpovídat třeba za harmonogram projektu. Vláda nákup nadzvukových letounů páté generace schválila v září. I s úpravami infrastruktury přijde na 150 miliard korun. Smlouvy se Spojenými státy musí být podepsané do března.

Vláda plánuje nákup čtyřiadvaceti strojů v nejmodernější verzi Block 4. Nabídka na letouny, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu do roku 2034 činí 106 miliard korun a bude postupně hrazena v letech 2024 až 2034. Dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod DPH. Domovskou základnou letounů bude ta v Čáslavi. „Musíme se s letounem seznámit, přijmout jeho specifika. Ale opravdu tam není nic, co by nám mělo bránit v tom, abychom ho dokázali používat,“ řekl člen implementačního týmu F-35 Jan Ďucha. Když letectvo přecházelo z MiGů na gripeny, které létají už osmnáct let, Ďucha byl u toho. „Tenkrát to byla velká nejistota, protože jsme přecházeli z totálně jiné platformy, tentokrát v nás zůstává jen to těšení,“ podotkl.

Týmy, které zavedení F-35 do výzbroje připravují, povede Petr Hromek. Bývalý pilot a velitel vzdušných sil působil naposledy v centrále spojeneckých sil NATO v Evropě. „Nejdůležitější asi bude ochrana informací, které budeme dostávat od americké strany, nesmí dojít k jejich kompromitaci,“ zdůraznil.

Podpis smlouvy Kontrakt ještě čeká na podpis základní smlouvy. Další dokumenty se týkají výzbroje. „Smlouva by se měla, předpokládám, podepisovat někdy na přelomu ledna, února. Každopádně do konce března musí být podepsána, protože nabídkou, kterou Česko obdrželo, jsou Spojené státy vázány do konce března,“ ujasnila Černochová. První splátku by mělo Česko uhradit hned po podpisu smluv, tedy v příštím roce. Konkrétně to může být téměř patnáct miliard, což je devět procent výdajů, které půjdou na obranu. Platí se v dolarech, záleží tak na kurzu koruny.

