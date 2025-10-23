Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Na dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října, večer v pražském Foru Karlín zavzpomínal prezident Petr Pavel. Drábová podle něj byla člověkem, který měl jasno v hodnotách, přičemž se nikdy nebála za ně postavit. Vzpomínkovou akci na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života uspořádaly organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club. Součástí akce jsou také hudební vystoupení.
„Mnozí z vás znali možná Danu Drábovou déle a lépe než já. A já si proto dovolím jenom několik osobních vzpomínek. Když jsme se s ní potkávali se ženou například v Pyšelích při posvícení, tak to byla velice milá a laskavá teta, která se se všemi zdravila a všichni ji rádi viděli. Když jsem s ní byl na konferenci o míru na Ukrajině ve Švýcarsku a seděli jsme spolu v panelu k jaderné bezpečnosti, tak jsem byl hrdý na to, s jakým respektem se k ní chovali kolegové, odborníci z Japonska a Francie a mnoha jiných dalších zemí,“ řekl prezident zaplněnému sálu.
„Když jsem sledoval její vyjádření k různým životním situacím a v poslední době především k válce na Ukrajině, ale i k některým domácím záležitostem, tak jsem oceňoval, jak dokázala být vždycky úsporná, ale naprosto trefná. A i když někdy použila nějaké silné slovo, tak vždycky sedělo naprosto přesně a nikdy u toho nepřestala být dámou,“ dodal Pavel.
Na dotaz, k čemu by dodal lidem odvahu, prezident řekl, že občané Česka se umí postavit za to, čemu věří a co chtějí. „Dokážeme si říct, co nám vadí a dokážeme zatlačit na ty, kdo by nás měli zastupovat, aby věci dělali v souladu s naším zájmem. Já si myslím, že nastanou situace, kdy bude potřeba, aby lidi řekli jasně, co se jim líbí a co se jim nelíbí a jak je mají politici zastupovat,“ doplnil Pavel.
Češi se složili na raketu pojmenovanou po Drábové
Drábová se angažovala v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let.
Iniciativa Dárek pro Putina po Drábové pojmenovala raketu s plochou dráhou letu Flamingo, na kterou v úterý vyhlásila sbírku. Ve čtvrtek odpoledne se na webu shromáždilo potřebných 12,5 milionu korun. Drábová se v projektu Dárek pro Putina angažovala.