Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Na dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října, večer v pražském Foru Karlín zavzpomínal prezident Petr Pavel. Drábová podle něj byla člověkem, který měl jasno v hodnotách, přičemž se nikdy nebála za ně postavit. Vzpomínkovou akci na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života uspořádaly organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club. Součástí akce jsou také hudební vystoupení.

„Mnozí z vás znali možná Danu Drábovou déle a lépe než já. A já si proto dovolím jenom několik osobních vzpomínek. Když jsme se s ní potkávali se ženou například v Pyšelích při posvícení, tak to byla velice milá a laskavá teta, která se se všemi zdravila a všichni ji rádi viděli. Když jsem s ní byl na konferenci o míru na Ukrajině ve Švýcarsku a seděli jsme spolu v panelu k jaderné bezpečnosti, tak jsem byl hrdý na to, s jakým respektem se k ní chovali kolegové, odborníci z Japonska a Francie a mnoha jiných dalších zemí,“ řekl prezident zaplněnému sálu.

„Když jsem sledoval její vyjádření k různým životním situacím a v poslední době především k válce na Ukrajině, ale i k některým domácím záležitostem, tak jsem oceňoval, jak dokázala být vždycky úsporná, ale naprosto trefná. A i když někdy použila nějaké silné slovo, tak vždycky sedělo naprosto přesně a nikdy u toho nepřestala být dámou,“ dodal Pavel.

„Šla rovně, když každý kličkoval.“ Kolegové vzpomínají na Danu Drábovou
Dana Drábová

Na dotaz, k čemu by dodal lidem odvahu, prezident řekl, že občané Česka se umí postavit za to, čemu věří a co chtějí. „Dokážeme si říct, co nám vadí a dokážeme zatlačit na ty, kdo by nás měli zastupovat, aby věci dělali v souladu s naším zájmem. Já si myslím, že nastanou situace, kdy bude potřeba, aby lidi řekli jasně, co se jim líbí a co se jim nelíbí a jak je mají politici zastupovat,“ doplnil Pavel.

Češi se složili na raketu pojmenovanou po Drábové

Drábová se angažovala v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let.

Zemřela šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová. Byla vzor skromnosti, míní Pavel
Dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová na snímku z roku 2019

Iniciativa Dárek pro Putina po Drábové pojmenovala raketu s plochou dráhou letu Flamingo, na kterou v úterý vyhlásila sbírku. Ve čtvrtek odpoledne se na webu shromáždilo potřebných 12,5 milionu korun. Drábová se v projektu Dárek pro Putina angažovala.

Výběr redakce

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

08:02Aktualizovánopřed 7 mminutami
Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

před 11 mminutami
Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

před 39 mminutami
Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

před 1 hhodinou
Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

před 1 hhodinou
Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

před 1 hhodinou
Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

před 1 hhodinou
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

08:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, ve čtvrtek přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou strany, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.
před 1 mminutou

Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Na dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října, večer v pražském Foru Karlín zavzpomínal prezident Petr Pavel. Drábová podle něj byla člověkem, který měl jasno v hodnotách, přičemž se nikdy nebála za ně postavit. Vzpomínkovou akci na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života uspořádaly organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club. Součástí akce jsou také hudební vystoupení.
před 39 mminutami

Restaurace jsou pro lidi drahé, raději si nosí do práce vlastní oběd

Oběd z restaurace je pro mnoho lidí stále svátečnější. Kvůli zdražování totiž omezily počet návštěv stravovacích podniků skoro dvě třetiny lidí. Častěji si nosí do práce vlastní jídlo. Polední návštěvnost restaurací udržují strávníci se stravenkami. Ukázal to evropský průzkum stravovacích návyků v Česku.
před 49 mminutami

Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

Inspekce silniční dopravy za tři měsíce svého fungování zkontrolovala skoro pět tisíc nákladních aut a autobusů. Zjistila skoro dvanáct set přestupků, uložila přes osm set pokut. Inspektoři dohromady vybrali přes patnáct milionů korun. Víc než polovina zkontrolovaných byla ze zahraničí. Z nich museli nejčastěji zaplatit pokutu dopravci z Polska, Slovenska a Rumunska. Nejčastějším prohřeškem bylo porušení doby řízení. Inspektoři pomocí vlastní techniky dokážou na dálku přečíst data z tachografů, nově budou využívat také vysokorychlostní váhy.
před 1 hhodinou

Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

Auto, které se ztratilo před deseti lety, našli vojenští potápěči ve středu v Lipně. Hasiči ho vytáhli i s lidskými pozůstatky, které by mohly souviset se zmizením dvou Rakušanů v roce 2015, kteří v autě naposledy seděli. Kriminalisté zatím ovšem nevědí, jestli pozůstatky patří jim. Mohou být jednoho člověka i více lidí. Podle policistů bude jasněji po pitvě.
před 1 hhodinou

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Programové jednání zástupců pravděpodobné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve čtvrtek pokračovalo debatami v oblastech justice, životního prostředí a místního rozvoje, a to včetně problematiky bydlení. Předseda SPD Tomio Okamura po první části čtvrtečních rozhovorů uvedl, že předpokládá, že program možné budoucí vlády bude počítat s referendem. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová to potvrdila s tím, že program bude vylučovat hlasování o závazcích z EU a NATO.
08:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Dvě stě tisíc lidí za dva měsíce. Končící výstava Lucy se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku

Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo etiopské národní muzeum a poprvé tak byly k vidění v Evropě.
před 4 hhodinami

Nový americký velvyslanec v Česku Merrick se chce zaměřit na posílení bezpečnosti

Nový americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick se chce ve funkci zaměřit na posílení sdílené bezpečnosti a obrany. Jeho cílem je také prohlubovat hospodářské a obchodní vazby. Americký Senát nominaci Merricka schválil na začátku října. Prezident Petr Pavel od něj ve čtvrtek na Pražském hradě přijal pověřovací listiny.
před 5 hhodinami
Načítání...