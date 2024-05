Nad Českem létají spojenecké stíhačky. Začalo cvičení Lion Effort

Pro letectvo je to také příležitost procvičit schopnosti přijímat a podporovat spojenecké letouny, technici je připravují třeba i na tankování za letu. Kromě Česka se účastní Maďaři i Švédové – ti poprvé od vstupu do NATO před dvěma měsíci. „Nejvíc se změnila samozřejmě bezpečnostní situace, což také přivedlo Švédsko do NATO. I proto jsme tady a učíme se spolupracovat,“ poznamenal pilot švédských vzdušných sil Spicer.

Letos se cvičení navíc zaměří na elektronický boj během rušení radarů, radiového spojení nebo GPS. Reaguje tak přímo na hrozby, kterým Aliance čelí na východním křídle. Kvůli tomu přiletěl i speciálně upravený rušící letoun. „Představte si, že sedíte v ponorce, na takzvanou periskopovou hloubku, koukáte nad hladinu pomocí periskopu a před tím periskopem vám někdo vyměňuje obrázky a ukazuje vám vlastně něco úplně jiného, než ve před vámi ve skutečnosti nachází,“ přibližuje technologii Pavlík.



Gripeny slouží armádě devatenáct let. Kromě českého nebe chránily nebe i nad Islandem a Pobaltím a nyní vypomáhají Slovensku. Vláda už rozhodla, že do deseti let letectvo přezbrojí na americké F-35. Do té doby ale spoléhá na gripeny. Ministerstvo obrany teď jedná se Švédskem o prodloužení pronájmu a jejich potřebné modernizaci.

Cvičení začalo oficiálně už minulý týden přípravami a příletem strojů do Čáslavi. Ostrý program odstartoval v úterý a potrvá do příštího čtvrtka. Další dny pak zabere zpětný odsun materiálu i techniky. Z Německa zasáhnou do manévrů také stíhačky Eurofighter, přidají se polské F-16. Představí se i zmíněný tankovací letoun a stroj britské soukromé společnosti, který se podílí na rušení komunikace.