Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách může v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.
Zatímco ve středu se nejvyšší teploty v Česku pohybovaly na řadě míst kolem 16 stupňů a na jihu Moravy přesáhly i 19 stupňů, ve čtvrtek výrazně klesnou na pět až devět stupňů. Obloha se zatáhla, bude pršet a v polohách nad 500 metrů nad mořem i sněžit.
„V moravskoslezských Beskydech to skutečně připomíná návrat zimy. Sněžení předcházel poměrně vydatný déšť. Vozovky jsou vlhké a je tím snížená i viditelnost na cestách. Ve vyšších polohách je doporučené nasazení sněhových řetězů,“ informovala redaktorka ČT Natálie Hagen Flajžíková.
Podobné počasí předpovídají meteorologové i na pátek s teplotami čtyři až devět stupňů, deštěm a případně i sněžením už v polohách nad 400 metrů. Navíc bude foukat silný vítr s rychlostí v nárazech až 70 kilometrů za hodinu.
Slunečná sobota
V sobotu se však vyjasní na jasno až polojasno a teploty zase o několik stupňů vzrostou. Nejvyšší denní teploty budou mezi devíti až 13 stupni. Na Moravě a ve Slezsku ale bude polojasno až oblačno a postupně se obloha zatáhne i ve zbytku země.
Objeví se přeháňky, které mohou být v Čechách ve výšce nad 700 metrů nad mořem sněhové. Na Moravě a ve Slezsku ČHMÚ očekává sníh až v polohách nad tisíc metrů.
V neděli teploty poklesnou, ale stále budou se sedmi až jedenácti stupni vyšší než v pátek. Bude oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se vyskytnou přeháňky či déšť a ve výškách nad 500 metrů může sněžit. V noci bude o víkendu i mrznout.
V noci na pátek klesnou teploty hlavně v Čechách až na minus čtyři stupně a v noci na neděli na minus dva stupně. Podobné počasí bude i na začátku příštího týdne.