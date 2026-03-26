Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách může v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.

Zatímco ve středu se nejvyšší teploty v Česku pohybovaly na řadě míst kolem 16 stupňů a na jihu Moravy přesáhly i 19 stupňů, ve čtvrtek výrazně klesnou na pět až devět stupňů. Obloha se zatáhla, bude pršet a v polohách nad 500 metrů nad mořem i sněžit.

„V moravskoslezských Beskydech to skutečně připomíná návrat zimy. Sněžení předcházel poměrně vydatný déšť. Vozovky jsou vlhké a je tím snížená i viditelnost na cestách. Ve vyšších polohách je doporučené nasazení sněhových řetězů,“ informovala redaktorka ČT Natálie Hagen Flajžíková.

Podobné počasí předpovídají meteorologové i na pátek s teplotami čtyři až devět stupňů, deštěm a případně i sněžením už v polohách nad 400 metrů. Navíc bude foukat silný vítr s rychlostí v nárazech až 70 kilometrů za hodinu.

Beskydy očekávají sněhovou nadílku
Zdroj: ČT24

Slunečná sobota

V sobotu se však vyjasní na jasno až polojasno a teploty zase o několik stupňů vzrostou. Nejvyšší denní teploty budou mezi devíti až 13 stupni. Na Moravě a ve Slezsku ale bude polojasno až oblačno a postupně se obloha zatáhne i ve zbytku země.

Objeví se přeháňky, které mohou být v Čechách ve výšce nad 700 metrů nad mořem sněhové. Na Moravě a ve Slezsku ČHMÚ očekává sníh až v polohách nad tisíc metrů.

Předpověď počasí (26. 3. 2026)
Zdroj: ČT24

V neděli teploty poklesnou, ale stále budou se sedmi až jedenácti stupni vyšší než v pátek. Bude oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se vyskytnou přeháňky či déšť a ve výškách nad 500 metrů může sněžit. V noci bude o víkendu i mrznout.

V noci na pátek klesnou teploty hlavně v Čechách až na minus čtyři stupně a v noci na neděli na minus dva stupně. Podobné počasí bude i na začátku příštího týdne.

Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

Ve fotbalové korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva soud Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl ve čtvrtek olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Od 1. dubna začne plně fungovat Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), které by podle bývalé vládní koalice mělo zaměstnavatelům ulevit od administrativy. Nahradí totiž velké množství stávajících formulářů jediným, souhrnným měsíčním podáním. Součástí novinky je i takzvané Osobní identifikační číslo (OIČ), které dostane každý zaměstnanec a které ho pak bude provázet celý profesní život. Část firem se ale změn obává. Administrativní zátěž totiž podle nich mohou naopak zvýšit.
Epilepsie se může projevovat opakovanými a náhodnými záchvaty. Onemocnění má v Česku asi osmdesát tisíc lidí, rizikovou skupinou jsou děti. Řada lidí stále neví, jak správně reagovat, když se stanou svědky epileptického záchvatu. U příležitosti světového dne podpory lidí s epilepsií (takzvaný Purple Day) se cestující během čtvrteční jízdy fialovou tramvají v Praze od odborníků dozví, jak epileptický záchvat vypadá a jak správně poskytnout první pomoc.
Agrárníci či myslivci volají po regulaci některých chráněných živočichů

Objevuje se volání po regulaci některých chráněných nebo nepůvodních živočichů. Cílenou kontrolu například vlků nebo vyder prosazují agrárníci, myslivci, rybáři i část chovatelů. Argumentují například poklesem biodiverzity. Nejvíc je ale tíží rostoucí škody, které tato zvířata působí. Jen loni za ně ministerstvo financí vyplatilo přes 140 milionů korun, zhruba o třetinu víc než před pěti lety. Zejména ochránci přírody ale jejich prohlášení odmítají.
Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná. Senátoři by raději upravili název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Horní komora v prvním ani druhém kole nevybrala dalšího člena Rady Českého rozhlasu. Místo tak bude od konce týdne neobsazené do doby, než Senát vyhlásí novou volbu.
Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

Sněmovna ve středu schválila vznik vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Poslanci rovněž ve třetím čtení schválili předlohu týkající se odvodů živnostníků na sociální pojistné. Ty se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Poslanci také v závěrečném kole schválili novelu týkající se přerozdělení peněz z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Poslanci ani na čtvrtý pokus nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny.
Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami. Ocenění vyhlásili v pražském Centru současného umění DOX.
