Na dálnici D11 na 103. kilometru nedaleko Hradce Králové se ve středu večer zcela zastavil provoz kvůli požáru cisterny převážející saze. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Vyplývá to z informací hasičů a Ředitelství silnic a dálnic. Požár se obešel bez zranění, informoval Radek Mencl z krajského hasičského sboru. Škoda činí asi tři miliony korun.
Požár cisterny na D11 u Hradce Králové zastavil provoz
Informaci o požáru dostali hasiči krátce po 20:00. Na síti X uvedli, že vzplál cisternový vůz převážející saze v práškové formě. Před 21:30 Mencl sdělil, že se povedlo zastavit plamenné hoření, ale hasiči na místě stále zasahují. Později hasiči uvedli, že na místo míří vyprošťovací automobily.
ŘSD odhaduje, že uzavírka může trvat až do ranních hodin.