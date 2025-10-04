Při letošních volbách do sněmovny policie nezaznamenala významné incidenty. Prověřuje ale například případ člověka, který tvrdil, že nevolil, přestože podle záznamu hlas odevzdal. Policie vyšetřuje také krádež státní vlajky nebo incident, kdy pes blokoval voliče před volební místností.
Muž měl podle komise odvoleno. Sám přitom tvrdil, že ne
Muž přišel do volební místnosti, kde se dozvěděl, že měl už odvoleno. „Sám přitom tvrdil, že nevolil. Případ prověřujeme,“ uvedlo policejní prezidium na síti X.
V souvislosti s volbami policie vyšetřuje také krádež státní vlajky nebo případ předsedy volební komise v Moravskoslezském kraji, který měl 2,5 promile alkoholu. „U předsedy jedné volební komise jsme v pátek večer provedli dechovou zkoušku k prověření oznámení, že může vykonávat funkci pod vlivem alkoholických nápojů. Výsledek byl pozitivní, okolo 2,5 promile alkoholu v dechu. U ostatních členů volební komise byl výsledek zkoušky negativní,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Policie řešila také incident, kdy pes blokoval voliče před volební místností. Prošetřuje i vyvěšení sovětské vlajky na hasičské zbrojnici, hořící popelnici před volební místností a nepovolenou podporu hnutí pomocí polepeného vozidla v blízkosti volební místnosti.
Podle dřívějších informací policie nasadila během parlamentních voleb stovky lidí, kvůli možným výhrůžkám byli připraveni například i pyrotechnici se psy.
Kabinet v srpnu schválil, že pošle do policejního rozpočtu na zabezpečení sněmovních voleb zhruba 32 milionů korun z všeobecné pokladní správy. Náklady na činnost policie při zajišťování bezpečnosti loňských voleb do třetiny Senátu a krajských zastupitelstev činily zhruba 34,3 milionu korun.