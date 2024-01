Mladá žena úspěšně zvládla operaci, která pomůže zachránit její obličej

Novou šanci našli lékaři v polovině loňského roku. Oporou Ivance Danišové byli i specialisté z IKEMu a hlavně partner Michal. „Ivanka je většinou pod narkózou, případně pod prášky proti bolesti, jsou potřeba antibiotika. Moje role je spíš psychická podpora,“ uvedl.

Ivanku v jejích nadějích podpořily také tisíce lidí ve veřejné sbírce, další jí píšou přes sociální sítě. „Itálie, Slovinsko, Ukrajina, Amerika… Bylo to obrovské, nával emocí. Všem děkuju. I když to bylo hodně bolesti a slz, bojovat se vyplatí,“ říká Ivanka Danišová.



Do Česka by se měla vrátit během ledna. Poté ji čeká půlroční rekonvalescence. Myslí už i na další plány, až opustí nemocnici – jako právnička chce pomáhat dalším s podobnou diagnózou.