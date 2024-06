Místo jednoho tiskopisu čtyři stránky. Na několika školách dostanou žáci nový typ vysvědčení

Ani známky, ani slovní hodnocení. Tak trochu něco uprostřed. Některé školy zapojené do projektu Vysvědčení JINAK svým žákům v pátek rozdají nový typ vysvědčení. Místo běžných známek obsahuje čtyřstupňovou škálu doplněnou o slovní hodnocení. Předměty jako hudební, výtvarná nebo tělesná výchova známku nemají vůbec a učitelé je hodnotí pouze slovně. Do projektu Vysvědčení JINAK se dále zapojují další školy. České televizi to řekla jeho vedoucí Jana Kratochvílová.