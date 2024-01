Nové vysvědčení je založené na kombinovaném hodnocení, podílí se na něm i žáci

Odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vytvořili nové vysvědčení pro základní školy. Vyučující žáky hodnotí slovně podle kritérií, věnují se v něm silným stránkám žáka i jeho pokroku. Mohou udělit i známku, není ale stěžejním motivem. Do procesu hodnocení se zapojují i samotní žáci. Ministerstvo chce, aby ho školy mohly rozdávat už letos.

Dosavadní vysvědčení je podle odborníků z pedagogické fakulty neúplné a neodráží dovednosti a schopnosti žáků. Nové vysvědčení vyvíjela univerzita tři roky, pomáhali jí s tím vyučující z několika základních škol, kde již mají se slovním hodnocením zkušenost. „Spolu s žáky, rodiči a učiteli jsme jej ověřovali ve třech verzích. Vycházeli jsme z mapování potřeb škol, analyzovali vysvědčení u zahraničních vyspělých zemí i výzkumy, kde se rodiče vyjadřovali k vysvědčení. Na tom jsme postavili svou vizi,“ vysvětlila jedna z autorek projektu Jana Kratochvílová. Vysvědčení by podle ní mělo změnit také vztah žáků a učitelů, a tím i výuku. „Snahou je, aby žáky podporovalo v učení, vedlo je k větší zodpovědnosti za své učení, nebylo něčím, co na konci roku vloží do šuplíku,“ dodala. Známka není stěžejní Vysvědčení má šest stran. Druhá strana se věnuje chování, a to jak ve vztahu k sobě, tak k druhým. Učitelé se vyjadřují třeba k tomu, zda žák dodržuje pravidla nebo zda rozezná nevhodné chování. Následují jednotlivé předměty, kde třeba u českého jazyka je jedním z kritérií používání pravopisu a dalším čtení s porozuměním. „Je prostor i na známku, ale pod vlivem celkového pohledu na žáka. Poslední strana je určená pro sebehodnocení, což je dovednost, která se musí u dětí vést,“ poznamenala Kratochvílová.

Do přípravy vysvědčení se zapojily i školy Do přípravy vysvědčení se zapojilo deset základních škol a jejich vyučující. „Hledali jsme nový typ vysvědčení, který by odpovídal současné době a poskytoval ucelenou a přehlednou informaci o učení žáka. Hodnotíme kolem třiceti let slovně, na vysvědčení jsme psali dopisy, které byly velmi dlouhé. Tohle je pro nás zjednodušení,“ řekla ředitelka ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice Karla Černá. Podle ředitelky další zapojené školy Martiny Raiserové jde o změnu myšlení učitelů. „Musí přenastavit procesy a opustit tradici známek. Je to stejně časově náročné, pokud chtějí být dobrými učiteli. Nám vysvědčení pomohlo ujasnit si smysl a cíl hodnocení a v souvislosti s tím i změnu přístupu k žákovi. Znalosti jsou samozřejmě důležité, ale chceme, aby děti měly radost z učení a nesly za něj odpovědnost,“ řekla. O nový typ vysvědčení mají podle fakulty zájem desítky základních škol a víceletých gymnázií. Ministerstvo školství jim chce umožnit, aby mohly pouze tohle hodnocení používat. „V současnosti jsou dvě možnosti, hodnocení známkami nebo širší slovní hodnocení, v podstatě takový dopis. Představený projekt je přesně něco mezi. Vysvědčení má pevnou kostru, konkrétní kritéria, ale zároveň dodává komplexní obraz o dítěti a je systematické. Pro ministerstvo je to dar z nebes,“ řekl ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva Michal Černý.