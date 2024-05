Migrační pakt je nástroj superstátů, které dlouhodobě nezvládají situaci u sebe, míní Majerová

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Studio ČT24: Předsedkyně strany Trikolora Zuzana Majerová Zahradníková k volbám do Evropského parlamentu (zdroj: ČT24)

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu (EP), dostávají postupně prostor na ČT24. Předsedkyně strany Trikolora a kandidátka do EP za SPD a Trikolora Zuzana Majerová v rozhovoru sdělila, že by v případném referendu k vystoupení z EU hlasovala pro, Česko by si ale podle ní tento akt nemohlo dovolit samostatně. Shodu by chtěla najít v součinnosti s dalšími zeměmi bývalého východního bloku. Také sdělila, že Trikolora naprosto zásadně odmítá migrační pakt.

Jak hodnotíte naše členství v EU po dvaceti letech? Myslím, že kdyby Evropská unie fungovala tak, jako byl ten původní záměr, tedy jako ekonomická unie založená na volném pohybu zboží, služeb a kapitálu, tak by bylo vše v pořádku. Za těch dvacet let se nicméně z Evropské unie stal politický projekt, který se snaží čím dál více o federalizaci, o takzvaný superstát na úkor toho, že ubírá státům jejich práva. Ať už veta, nebo jiné věci, které zasahují do suverenity jednotlivých států. Naše kandidátka číslo tři – SPD a Trikolora – je k tomu kritická. Chceme, aby i proto občané měli právo a možnost v rámci referenda říct svůj názor k vystoupení z Evropské unie. Bude i Trikolora podporovat, aby Česko Evropskou unii opustilo, nebo vám jde primárně o referendum? Jelikož jsem bytostný demokrat, tak je to vůle lidu, která rozhodne, ale já už jsem v tom roce 2003 hlasovala proti. Kdybyste se mě ptala na můj osobní názor, jak budu volit, tak bych volila rozhodně pro vystoupení, protože s tím, co tady pozorujeme, s tím, jak nám EU ubírá jakákoliv naše autonomní práva, si nemyslím, že je dobré v ní setrvávat z hlediska ekonomického, hospodářského, zemědělského, životní úrovně. Samozřejmě nemůžeme být jediní. Mluvíme dlouhodobě o tom, že pokud by se občané v referendu vyjádřili pro vystoupení, tak je nutné, abychom v tomto ohledu byli v součinnosti s ostatními, se zeměmi V4, plus se zeměmi Balkánu. Česká republika je sice krásná perla uprostřed Evropy, ale je příliš malá na to, aby si tento akt mohla dovolit samostatně. Jak byste přiměla ostatní země k tomuto širšímu bloku? Myslím, že to není otázka přimět někoho k něčemu, je to otázka vyjednávání, otázka strategie. Země bývalého východního bloku mají pohled na to, co se děje v EU, téměř totožný, takže si myslím, že shodu najdeme. SPD a Trikolora jsou v Evropském parlamentu dlouhodobě zakotveny v euroskeptické frakci Identita a demokracie, kde jsou i zástupci jiných zemí Matteo Salvini, Marine le Pen nebo Geert Wilders. Ti mají stejný pohled. My máme po dvaceti letech jako koalice SPD a Trikolora a jako frakce, která je konzervativní a euroskeptická v europarlamentu, velkou šanci přečíslit tu dvacetiletou nadvládu socialistů a progresivních lidovců.

Která tři témata považujete v těchto volbách za nejdůležitější? Naprosto zásadně odmítnutí současně přijatého migračního paktu, postupné rušení celé politiky Green Dealu, počínaje emisními povolenkami. Odchod z lipské burzy. Bytostně nesouhlasíme se zákazem spalovacích motorů, stejně jako s energetickou náročností budov. Je to samozřejmě také zachování české koruny, našeho práva veta a důrazný diplomatický tlak na to, aby se mírovými cestami vyřešil konflikt na Ukrajině. Co chcete v Evropském parlamentu prosazovat a čemu chcete naopak bránit? Jako žena a matka si myslím, že prioritní v životě nás všech je život samotný. Tudíž si myslím, že je velice nutné vyvinout maximální tlak na diplomatické řešení konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. Aby na obou stranách konfliktu došlo k nějakému konsensu, protože je to pro obyvatele Ukrajiny víc než nutné. Dále budeme vyvíjet tlak proti federalizaci Evropské unie jako takové. Osobně si jako bývalý učitel myslím, že je nutné zabránit snahám progresivistů a takzvané woke kultury ideologizovat školství, což je velice zhoubné. Budeme bojovat proti dalším omezením suverenity států pomocí odebrání dalších práv veta. A je tady přednostně onen migrační pakt, který je pro naši republiku jako takovou zcela zásadně ohrožující. Pro naši kulturu, společenství, zem. Měla by se Evropská unie rozšiřovat? Koho případně přijmout, koho ne a proč? Vzhledem k tomu, že jeden z našich bodů programu je právo na referendum o vystoupení, tak velice doufám, že EU i díky našemu tlaku ve střednědobém horizontu imploduje zevnitř. Pokud by tedy další země ve středním horizontu měly potřebu do ní vstoupit – teď se jedná o Srbsku – tak za sebe bych jim doporučovala do evropského molochu rozhodně nevstupovat. Co by nahradilo Evropskou unii, pokud by implodovala? Myslím, že dávno neaktivní princip evropského hospodářského systému byl ten jediný správný. Myslím, že to, co by mělo EU nahradit, by bylo nějaké evropské společné hospodářství fungující na výměně služeb, zboží a kapitálu, ale se zachováním národních států včetně jejich suverenity. Co by mělo nahradit migrační pakt, pokud by došlo na jeho odmítnutí? Trikolora mluvila o jeho odmítnutí již od samotného založení v roce 2019, SPD ještě dříve. Od roku 2015 na našich názorech, na rozdíl od názorů současné české vlády, se nic nezměnilo. Naše činy hovoří stejně, rétoriku neměníme. Je absurdní, že po dvaceti letech v EU, právě když Česká republika předsedá, tak iniciuje schválení migračního paktu, o kterém už všichni dobře víme, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) lhal, že neobsahuje kvóty. Kvóty obsahuje. Lhal o tom, že vyjednal výjimku. Nevyjednal.