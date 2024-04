Mezi lidmi panuje podezíravost vůči EU, míní Jourová. Podle Teličky Česko po vstupu zlenivělo

Události, komentáře Speciál: 20 let od vstupu do EU (zdroj: ČT24)

Mezi lidmi panuje podezíravost vůči všemu, co přichází zvenčí, uvedla v Událostech, komentářích eurokomisařka Věra Jourová k výročí vstupu Česka do EU. Podle ní by si lidé měli uvědomit, že už to není zvenčí – Česko je součástí a má v Evropě docela silný hlas. První eurokomisař za Českou republiku Pavel Telička zmínil, že si za mnoho předsudků v EU mohla země sama, protože zlenivěla a na začátku nenaplnila svůj potenciál, což se nyní zlepšuje. Podle dokumentaristy a producenta Víta Janečka, který před dvaceti lety točil situační dokument Den E o vstupu Česka do EU, představoval začátek členství pro polistopadové generace možnost skoro jediného pozitivního zážitku na státotvorné úrovni.

Lidé podle Jourové mají pocit, že z Bruselu přicházejí věci, kterým úplně nerozumí nebo které nejsou potřebné. „Někdy se dost zapotím, abych vysvětlila, proč to tak je, a abych zopakovala to, co je známo, že my si v jednáních v rámci EU také říkáme své, máme tam svůj hlas, můžeme eventuálně použít i právo veta. Takže nic, co přichází takzvaně z Bruselu, nepřišlo bez dotyku české ruky a českého snažení.“ Je také přesvědčená, že málo věcí, které byly dohodnuté v Bruselu, by Česku vyloženě uškodily. „Drtivá většina věcí jde k duhu a přináší i veliké výhody,“ podotkla Jourová.

Osobně jí vadí, když si lidé dělají z EU legraci nebo ji zesměšňují. „Jsem tu skoro deset let a vidím, jak obrovská práce a tvrdá dřina statisíců lidí za tím je, aby to v Unii fungovalo a abychom z toho měli všichni prospěch. Neustálé vyjednávání, kompromisy, kde nikdo nesmí být vítězem ani poraženým. A takové posmívání se, když slyším od lidí, kteří o tom nevědí vůbec nic, to se přiznám, mi trošku hýbe žlučí,“ podotkla.

Zmínila, že se snaží vysvětlovat postoje Česka i v EU. „Vysvětluji historické konotace, že v relativně nedávné historii jsme měli špatné zkušenosti s věcmi, které přicházejí zvenčí (...) a tady je ten problém. Ono už to není zvenčí, my jsme toho všeho součástí,“ připomněla s tím, že se ale situace zlepšuje a Česko má podle ní docela silný hlas.