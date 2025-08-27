Mermaiding či 3D tisk. O dětské kroužky je i přes zdražování zájem


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24

Rodiče, kteří letos přihlašují své děti do zájmových kroužků, musí počítat s vyššími cenami než v předchozím roce. Podle ředitelů Domů dětí a mládeže (DDM) narostly o pět až deset procent, někde dokonce až o pětinu. Přesto jsou nejžádanější aktivity obsazené i během několika minut. Na děti letos čekají i desítky nových kroužků, například plavání s ploutví mermaiding v Brně, freestyle cirkus v Ostravě-Zábřehu nebo práce s dronem v Ústí nad Labem.

Většina DDM a Středisek volného času zdražila především z důvodu rostoucích cen za materiál, nájem a vyšší odměny lektorů. Ceny výrazněji stouply například v Karlových Varech, kde se u některých kroužků zvýšily meziročně až o pětinu. Podle ředitelky DDM Karlovy Vary Dany Kohlíkové záleží na finanční náročnosti jednotlivých aktivit. „Většinou jde o kroužky, kde si pronajímáme tělocvičnu,” doplnila.

V hlavním městě kroužky také zdražovaly, ale ne všude a maximálně o deset procent. „Ceny jsme zvyšovali u zájmových útvarů, které jsou závislé na pravidelném nákupu materiálu,” uvedl ředitel pražského DDM Libor Bezděk. 

Rodiče chtějí více venkovní výuky. Třetina školáků se neučí mimo třídy vůbec
Děti v přírodě

Podobný postup zvolili i v Ostravě nebo v Brně-Lužánkách, kde zdražení bylo o pět až deset procent. „Souvisí to s vyšší odměnou pro externisty, někde pak nájmy prostor, které se zvyšují pravidelně o inflaci. Někde ale cena zůstala stejná,“ vysvětlila tisková mluvčí střediska volného času Lužánky v Brně Kristýna Bejčková.

Jediným místem z dotázaných DDM, kde ceny zůstaly stejné, jsou České Budějovice. „Potřebujeme udržet děti a zvyšovali jsme ceny loni i předloni, takže letos jsme to nechali. Není důvod každoročně zdražovat,” vysvětlila ředitelka Hana Korčáková. Minulý rok se ceny kroužků navýšily v Českých Budějovicích i o tisíc korun.

Od mermaidingu po základy čínštiny

O kroužky v DDM je tradičně velký zájem. Každoročně proto přibývají nové, které reagují i na aktuální trendy. Například Středisko Lužánky přišlo s více než 140 novými aktivitami z celkové tisícovky kroužků. Mezi letošní novinky patří například mermaiding – plavání s monoploutví jako mořské víly – nebo základy jachtingu. 

V Ústí nad Labem si mohou děti vyzkoušet práci s dronem, základy čínštiny nebo genealogii. V Plzni přibylo vodní pólo nebo práce s kovem, v Českých Budějovicích například kroužek Harryho Pottera a v Ostravě-Zábřehu freestyle cirkus nebo dodgeball. „Nové kroužky reagují na aktuální trendy i zájmy dětí a zároveň obohacují naši dlouhodobou nabídku,” řekl ČT ředitel Střediska v Ostravě David Střelák.

Zájem roste i přes vyšší ceny

Navzdory vyšším cenám je plno kroužků plných během několika hodin či dnů. DDM Praha má momentálně obsazené dvě třetiny kapacity. V Praze pracují se systémem rezervací. „Umožňuje účastníkům si předběžně zajistit místo v kroužku, ale pokud ho do 2. září nezmění na ‚přihlášení‘, rezervace se zruší a místo se uvolní pro další zájemce. Systém byl vytvořen s ohledem na školní rozvrhy, které se někteří účastníci dozví až na začátku školního roku,“ vysvětlil Bezděk. První vlna přihlašování v Praze byla spuštěna už v červnu, druhá se podle ředitele očekává začátkem školního roku. Praha přijímá náhradníky, nové přihlášky i rezervace.

Brno-Lužánky má před začátkem školního roku obsazeno 64 procent kroužků. „Přihlašování na nový školní rok začalo v červnu a nejoblíbenější kroužky byly zaplněné pár minut od startu přihlašování,“ uvedla tisková mluvčí Bejčková. Oproti loňskému roku je přihlášených zatím o devět set dětí více, což je meziroční nárůst o čtyři procenta. Kvůli vysoké poptávce už Lužánky přijímají i náhradníky.

Brněnské středisko nabízí přes 13 tisíc míst v tisícovce zájmových aktivit a je tak největším střediskem volného času v Česku. Podle Bejčkové je největším problémem nedostatek prostorů. „Hlavně co se týče pohybových aktivit, o které je čím dál větší zájem a není možné kapacity navyšovat donekonečna. A to i přesto, že využíváme nejen našich dvanácti pracovišť, ale také tělocvičny na školách, nově také Hummel arénu Lesná a další externí prostory.”

Některé školky od září zdraží
Ilustrační foto

Náhradníci i navyšování kapacit

V DDM Barák v Hradci Králové nabízí dvě stě kroužků, které jsou už částečně nebo zcela zaplněné. „Zápisy jsme spustili začátkem června. Zájem byl obrovský – některé aktivity byly plné během několika hodin, jiné se plní postupně,“ popsal ředitel Ondřej Březina. U kroužků, které jsou plně obsazené, již přijímají náhradníky. „V některých případech jsme kapacitu navyšovali, případně využíváme více pracovišť a externích prostor,” uvedl Březina. Cílem podle ředitele je, aby se do aktivit mohlo zapojit co nejvíce dětí.

V Českých Budějovicích jsou podle Korčákové kroužky zaplněné asi z šedesáti procent. Ve většině jsou stále možné nové přihlášky. „Zatím se nám stále daří kapacitně vše zvládnout, ale například tělocvičny si pronajímáme,” dodala.

Boty pro školáky je důležité volit podle věku i aktivity, říká fyzioterapeutka
Ilustrační fotografie

V Ústí nad Labem už je zapsaných okolo 120 náhradníků, zejména v oblasti předškolní výchovy a keramiky. Poptávku se podle ředitele DDM Jana Eichlera uspokojit ve většině případů daří, ale někde řeší nedostatek lektorů. Ve středisku volného času Radovánek v Plzni je zatím obsazená asi třetina kroužků. Podle ředitelky Evy Tischlerové musí středisko k vlastním patnácti budovám pronajímat ještě tělocvičny a laboratoře na školách.

Některé DDM ale na nové zájemce teprve čekají, například v Ostravě nebo Karlových Varech spustí přihlašování až 1. září.

Roste zájem o robotiku i 3D tisk

Zájem dětí o kroužky roste hlavně u moderních aktivit – od programování, robotiky a 3D tisku přes extrémní sporty, sebeobranu či závěsnou akrobacii až po taneční a modelářské kroužky. „U některých pohybových a dramatických aktivit vidíme výrazný nárůst zájmu. Děti i rodiče oceňují možnost aktivního trávení volného času,“ uvedl ředitel Březina.

Naopak mírný pokles evidují střediska u tradičních výtvarných, jazykových nebo některých sportovních aktivit. Rodiče a děti podle ředitelů častěji volí kroužky s technologickým či zážitkovým prvkem.

3D tisk i běžné opravy. Popularita komunitních dílen roste
Ilustrační snímek
Načítání...