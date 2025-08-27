Rodiče, kteří letos přihlašují své děti do zájmových kroužků, musí počítat s vyššími cenami než v předchozím roce. Podle ředitelů Domů dětí a mládeže (DDM) narostly o pět až deset procent, někde dokonce až o pětinu. Přesto jsou nejžádanější aktivity obsazené i během několika minut. Na děti letos čekají i desítky nových kroužků, například plavání s ploutví mermaiding v Brně, freestyle cirkus v Ostravě-Zábřehu nebo práce s dronem v Ústí nad Labem.
Mermaiding či 3D tisk. O dětské kroužky je i přes zdražování zájem
Většina DDM a Středisek volného času zdražila především z důvodu rostoucích cen za materiál, nájem a vyšší odměny lektorů. Ceny výrazněji stouply například v Karlových Varech, kde se u některých kroužků zvýšily meziročně až o pětinu. Podle ředitelky DDM Karlovy Vary Dany Kohlíkové záleží na finanční náročnosti jednotlivých aktivit. „Většinou jde o kroužky, kde si pronajímáme tělocvičnu,” doplnila.
V hlavním městě kroužky také zdražovaly, ale ne všude a maximálně o deset procent. „Ceny jsme zvyšovali u zájmových útvarů, které jsou závislé na pravidelném nákupu materiálu,” uvedl ředitel pražského DDM Libor Bezděk.
Podobný postup zvolili i v Ostravě nebo v Brně-Lužánkách, kde zdražení bylo o pět až deset procent. „Souvisí to s vyšší odměnou pro externisty, někde pak nájmy prostor, které se zvyšují pravidelně o inflaci. Někde ale cena zůstala stejná,“ vysvětlila tisková mluvčí střediska volného času Lužánky v Brně Kristýna Bejčková.
Jediným místem z dotázaných DDM, kde ceny zůstaly stejné, jsou České Budějovice. „Potřebujeme udržet děti a zvyšovali jsme ceny loni i předloni, takže letos jsme to nechali. Není důvod každoročně zdražovat,” vysvětlila ředitelka Hana Korčáková. Minulý rok se ceny kroužků navýšily v Českých Budějovicích i o tisíc korun.
Od mermaidingu po základy čínštiny
O kroužky v DDM je tradičně velký zájem. Každoročně proto přibývají nové, které reagují i na aktuální trendy. Například Středisko Lužánky přišlo s více než 140 novými aktivitami z celkové tisícovky kroužků. Mezi letošní novinky patří například mermaiding – plavání s monoploutví jako mořské víly – nebo základy jachtingu.
V Ústí nad Labem si mohou děti vyzkoušet práci s dronem, základy čínštiny nebo genealogii. V Plzni přibylo vodní pólo nebo práce s kovem, v Českých Budějovicích například kroužek Harryho Pottera a v Ostravě-Zábřehu freestyle cirkus nebo dodgeball. „Nové kroužky reagují na aktuální trendy i zájmy dětí a zároveň obohacují naši dlouhodobou nabídku,” řekl ČT ředitel Střediska v Ostravě David Střelák.
Zájem roste i přes vyšší ceny
Navzdory vyšším cenám je plno kroužků plných během několika hodin či dnů. DDM Praha má momentálně obsazené dvě třetiny kapacity. V Praze pracují se systémem rezervací. „Umožňuje účastníkům si předběžně zajistit místo v kroužku, ale pokud ho do 2. září nezmění na ‚přihlášení‘, rezervace se zruší a místo se uvolní pro další zájemce. Systém byl vytvořen s ohledem na školní rozvrhy, které se někteří účastníci dozví až na začátku školního roku,“ vysvětlil Bezděk. První vlna přihlašování v Praze byla spuštěna už v červnu, druhá se podle ředitele očekává začátkem školního roku. Praha přijímá náhradníky, nové přihlášky i rezervace.
Brno-Lužánky má před začátkem školního roku obsazeno 64 procent kroužků. „Přihlašování na nový školní rok začalo v červnu a nejoblíbenější kroužky byly zaplněné pár minut od startu přihlašování,“ uvedla tisková mluvčí Bejčková. Oproti loňskému roku je přihlášených zatím o devět set dětí více, což je meziroční nárůst o čtyři procenta. Kvůli vysoké poptávce už Lužánky přijímají i náhradníky.
Brněnské středisko nabízí přes 13 tisíc míst v tisícovce zájmových aktivit a je tak největším střediskem volného času v Česku. Podle Bejčkové je největším problémem nedostatek prostorů. „Hlavně co se týče pohybových aktivit, o které je čím dál větší zájem a není možné kapacity navyšovat donekonečna. A to i přesto, že využíváme nejen našich dvanácti pracovišť, ale také tělocvičny na školách, nově také Hummel arénu Lesná a další externí prostory.”
Náhradníci i navyšování kapacit
V DDM Barák v Hradci Králové nabízí dvě stě kroužků, které jsou už částečně nebo zcela zaplněné. „Zápisy jsme spustili začátkem června. Zájem byl obrovský – některé aktivity byly plné během několika hodin, jiné se plní postupně,“ popsal ředitel Ondřej Březina. U kroužků, které jsou plně obsazené, již přijímají náhradníky. „V některých případech jsme kapacitu navyšovali, případně využíváme více pracovišť a externích prostor,” uvedl Březina. Cílem podle ředitele je, aby se do aktivit mohlo zapojit co nejvíce dětí.
V Českých Budějovicích jsou podle Korčákové kroužky zaplněné asi z šedesáti procent. Ve většině jsou stále možné nové přihlášky. „Zatím se nám stále daří kapacitně vše zvládnout, ale například tělocvičny si pronajímáme,” dodala.
V Ústí nad Labem už je zapsaných okolo 120 náhradníků, zejména v oblasti předškolní výchovy a keramiky. Poptávku se podle ředitele DDM Jana Eichlera uspokojit ve většině případů daří, ale někde řeší nedostatek lektorů. Ve středisku volného času Radovánek v Plzni je zatím obsazená asi třetina kroužků. Podle ředitelky Evy Tischlerové musí středisko k vlastním patnácti budovám pronajímat ještě tělocvičny a laboratoře na školách.
Některé DDM ale na nové zájemce teprve čekají, například v Ostravě nebo Karlových Varech spustí přihlašování až 1. září.
Roste zájem o robotiku i 3D tisk
Zájem dětí o kroužky roste hlavně u moderních aktivit – od programování, robotiky a 3D tisku přes extrémní sporty, sebeobranu či závěsnou akrobacii až po taneční a modelářské kroužky. „U některých pohybových a dramatických aktivit vidíme výrazný nárůst zájmu. Děti i rodiče oceňují možnost aktivního trávení volného času,“ uvedl ředitel Březina.
Naopak mírný pokles evidují střediska u tradičních výtvarných, jazykových nebo některých sportovních aktivit. Rodiče a děti podle ředitelů častěji volí kroužky s technologickým či zážitkovým prvkem.