Při výběru bot pro školáky odborníci doporučují zaměřit se nejen na velikost, ale i na parametry, jako jsou šířka kotníku, výška nohy či prodyšnost. Pro mladší děti bota do školy nemusí být nijak extra pevná, ale v případě bot, u kterých se očekává větší množství chůze, je naopak podstatné zaměřit se na pevný opatek, říká Tereza Nováková z katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Otevřená obuv pro mladší aktivní děti pak může znamenat riziko zranění při běhu. Důležitý je i důkladný výběr obuvi venkovní či sportovní: u ní je obecně důležité zvolit pevný opatek, zároveň musí být obuv flexibilní a umožňovat pohyb přednoží, doplňuje odbornice.
Boty pro školáky je důležité volit podle věku i aktivity, říká fyzioterapeutka
10 minut