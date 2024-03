Měl financovat ruskou válku, teď chce stavět byty v Karlových Varech. Město prý vlastníka firmy nezkoumalo

Na Ikonnikově finanční pyramidě prodělaly tisíce Rusů. Jde o obchodní model, v němž je výdělek závislý na přivedení dalších účastníků do systému. Ruský podnikatel následně začal v Česku investovat, koupil si dům v centru Karlových Varů a patří mu i většina společnosti, která chce stavět bytový komplex v areálu bývalého pivovaru ve čtvrti Rybáře.

Rada města by prý změnila názor pouze v případě, že by dostala upozornění od Finančního analytického úřadu, který v Česku dohlíží na uplatňování protiruských sankcí. Ikonnikov ale nefiguruje ani na evropském, ani na českém sankčním seznamu. Aktivity ruského podnikatele ale podle informací ČT prověřuje policie i tajné služby.

„Změna územního plánu, která řeší změnu využití území v mnoha lokalitách města, by mohla být předmětem jednání městského zastupitelstva 9. dubna,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Postoj vedení města je podle ní v současné době ve věci kladný.

Původ peněz by podle opozičního zastupitele Jindřicha Čermáka (Piráti) neměl hrát roli v tom, jak se v případě soukromého investora zastupitelstvo k územnímu plánu postaví. „Je to alibistické, ale nevím, jakým způsobem bychom to mohli zastavit,“ uvedl Čermák.

Výstavba má z centra města odstranit problematické území kolem zchátralé továrny, aktuálně obývané lidmi bez domova.

„Pokud investor doposud neprokázal v podstatě žádnou vůli něco udělat – to znamená, že strašlivý stav, který v lokalitě panuje, nijak nenapravil, tak nevidím důvod, proč bychom mu jako město měli vyjít vstříc v tom, aby zastavoval další části toho území,“ myslí si naopak rovněž opoziční zastupitel Adam Klsák (KOA). Demolici budov pak plánuje Ikonnikovova firma v dubnu.