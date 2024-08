Median: Volby by v červnu vyhrálo ANO, do sněmovny by se dostala Přísaha

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo ANO s 30,5 procenta hlasů, druhá ODS by měla dvanáct procent a třetí Piráti 10,5 procenta. Do sněmovny by se dostalo sedm politických stran, nově by mezi nimi byla i Přísaha, která ve spolupráci se stranou Motoristé sobě uspěla v červnu v eurovolbách. Vyplývá to z volebního modelu, který zveřejnila agentura Median. Oproti květnovému modelu si ANO i ODS pohoršily asi o 2,5 procentního bodu, Piráti naopak o půl procentního bodu posílili.