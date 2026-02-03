Střet mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a prezidentem Petrem Pavlem probrali hosté Událostí, komentářů. V diskusi, kterou moderovala Tereza Řezníčková, vyzval místopředseda ANO Radek Vondráček k uklidnění situace a k návratu ke slušné komunikaci. „Zaznamenal jsem vyjádření, že Macinka změní styl své komunikace,“ řekl. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda naopak prohlásil, že ministr, který odmítá mluvit s prezidentem, by měl „letět na minutu“. „Babiš ukazuje, že je slabý premiér a není schopen si sjednat pořádek,“ míní. Hosté také probrali opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě. „Bude to symbolická ochrana ústavnosti této země a ochrana prezidenta,“ řekl Benda. „My naopak chceme na plénu debatovat ve věcné rovině, takže ministři přednesou příspěvky o své agendě,“ předeslal Vondráček.
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. Uvedl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. V pondělí řekl, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo. Umělci později v reakci naopak pozvali Klempíře na veřejnou debatu.
Počasí v částech Česka komplikuje dopravu
Ledovka a námraza komplikují v úterý dopravu v části Česka. Například ve Středočeském kraji, kde některé spoje Pražské integrované dopravy vůbec nevyjely. Problémy jsou také na jižní Moravě, kde jsou některé komunikace zcela nesjízdné. Kvůli tomu regionální autobusové linky neobsluhují některé obce. Problémy jsou rovněž na dálnici D8 na severu Čech. Silničáři varují před možnými dopravními komplikacemi také ve východní části země.
Macinka změní komunikaci, věří Vondráček. Měl by „letět na minutu“, tvrdí Benda
Střet mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a prezidentem Petrem Pavlem probrali hosté Událostí, komentářů. V diskusi, kterou moderovala Tereza Řezníčková, vyzval místopředseda ANO Radek Vondráček k uklidnění situace a k návratu ke slušné komunikaci. „Zaznamenal jsem vyjádření, že Macinka změní styl své komunikace,“ řekl. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda naopak prohlásil, že ministr, který odmítá mluvit s prezidentem, by měl „letět na minutu“. „Babiš ukazuje, že je slabý premiér a není schopen si sjednat pořádek,“ míní. Hosté také probrali opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě. „Bude to symbolická ochrana ústavnosti této země a ochrana prezidenta,“ řekl Benda. „My naopak chceme na plénu debatovat ve věcné rovině, takže ministři přednesou příspěvky o své agendě,“ předeslal Vondráček.
Kriminalita nezletilých roste. Přibylo sexuálních trestných činů i vražd
Nezletilí loni spáchali přes 3600 trestných činů. Je to o zhruba 130 více než v roce 2024. Z policejních statistik vyplývá, že nejčastěji se děti a mladiství dopouštěli krádeží, sprejerství, výtržnictví, maření výkonu úředního rozhodnutí a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Největší meziroční změnu pak zaznamenali policisté u trestných činů znásilnění a tvorby dětské pornografie.
Nízké výnosy a vysoké poplatky. Studie poukazuje na problémy penzijního spoření
Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu, tvrdí studie think-tanku Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR. Podle analýzy jsou jedním z hlavních problémů extrémně nízké výnosy, což práce ilustruje na srovnání se Švédskem a Slovenskem. Podle Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) ovšem studie porovnává enormně odlišné systémy, a dochází tak k nerelevantním závěrům.
Soud řeší obžalobu z vydírání v IKEMu. Kauzu přiblížili Reportéři ČT
Spor špičkových lékařů s bývalým vedením otřásl před třemi lety Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kauzu zahrnující vydírání kompromitujícími materiály, vyhrožování fyzickou likvidací i anonymní zprávy ministrovi vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dlouhodobými neshodami dvou skupin uvnitř nemocnice se teď zabývá soud. Podle obžaloby bývalý management vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku, aby si udržel moc nad prestižní nemocnicí. Pro Reportéry ČT natáčel Petr Vodseďálek.
Vyšetřovatel Pannwitz lživě udělal z parašutistů opilce a z Čechů udavače
Opilci a nemravní kriminálníci – tak líčil parašutisty Jana Kubiše a Josefa Gabčíka německý vyšetřovatel Heinz Pannwitz. Právě jeho závěrečná zpráva o útoku na Reinharda Heydricha dlouho sloužila jako jediný zdroj informací o této události z 27. května 1942. Pannwitz, který se přesně před 70 lety vrátil do Německa jako svobodný občan, v ní přitom uvedl řadu lží. Cílem bylo také pošpinit Čechy a navzdory skutečnosti z nich udělat ochotné kolaboranty.
Sněmovna začne jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě
Sněmovna v úterý začne jednat o návrhu pětice opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Poslanecké jednání se patrně protáhne do středy, možná až do čtvrtka. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o pád vlády s největší pravděpodobností odolá.
