Zimní pobyty na horách v zahraničí letos meziročně podražily až o desetinu. Přesto jsou na dobu jarních prázdnin téměř vyprodané. Potvrzují to cestovní kanceláře. Hlavní důvod, proč každým rokem jezdí především do Alp a Vysokých Tater čím dál víc Čechů, je jistota sněhu. Jen v Rakousku by jich letos měly trávit volno skoro dva miliony. Cestovat letecky začínají i do vzdálenějších oblastí, jako je Turecko nebo Bulharsko, kde je levněji.