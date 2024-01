Lidovci projednají osud Jurečky. Konec ve vládě zatím nikdo z výboru nepodpořil

Havlíček kritizuje „klukovské výmluvy“

„Kauza, která se udála a která je v médiích, byla probírána již několikrát. Netýká se však práce pana ministra, ale jeho osobního selhání,“ sdělil místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Navrátil. „Má moji podporu. Udělal chybu, za tu se omluvil. To je chlapské,“ prohlásil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Skončit by ale Jurečka měl podle opozice. Třeba zástupci hnutí ANO kritizují zejména jeho komunikaci. „Jakým nedůstojným způsobem to pan ministr vysvětluje, to přece nemůže nikdo myslet vážně. To jsou výmluvy desetiletého patnáctiletého kluka, ale ne ministra české vlády,“ míní místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

„Já se celkově za 21. prosinec a celé vánoční setkání na MPSV omlouvám. Omluvil jsem se za to. Znovu říkám, bylo to z mé strany špatně vyhodnoceno,“ prohlašuje Jurečka. Celostátní výbor by podle řady členů měl v úterý hlasovat – a rozhodnout tak, zda Jurečka má ministrem zůstat, nebo se s funkcí rozloučí.